Пожар полностью уничтожил старейший продуктовый рынок Парижа, работавший более 400 лет
В ночь на понедельник, 12 октября, в столице Франции Париже произошел разрушительный пожар, в результате которого полностью сгорел старейший крытый продуктовый рынок города Marché Couvert des Enfants Rouges. Исторический рынок, расположенный в популярном районе Маре, работал с 1615 года и пользовался популярностью как у местных жителей, так и у туристов.
"Рынок полностью уничтожен. От крытого рынка ничего не осталось", - сообщил журналистам на месте происшествия представитель пожарной службы Пьер де Бувье. По его словам, металлические конструкции здания также частично обрушились.
Несмотря на масштабные разрушения, пожарным удалось локализовать огонь и не допустить его распространения на соседние здания. Мэр центрального района Парижа Ариэль Вейль выразил облегчение в связи с тем, что удалось избежать еще более серьезных последствий.
"Худшего удалось избежать. Ни одно из соседних зданий не пострадало", - заявил он.
Исторический рынок славился разнообразием уличной еды. В этом году журнал Food & Wine включил его в список лучших мест в мире для знакомства с уличной кухней, поставив на пятое место после заведений в Лондоне, Бангкоке, Лионе и Мехико.
Необычное название Marché des Enfants Rouges, которое переводится как "Рынок красных детей", связано с историей района. До 1772 года неподалеку от рынка находился приют для сирот, воспитанники которого носили красную одежду. Именно ее цвет дал название рынку, просуществовавшему в Париже более четырех столетий.