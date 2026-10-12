Пожар полностью уничтожил старейший продуктовый рынок Парижа, работавший более 400 лет
Фото: EPA/YOAN VALAT
Исторический рынок, расположенный в популярном парижском квартале Маре, работал с 1615 года.
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Пожар полностью уничтожил старейший продуктовый рынок Парижа, работавший более 400 лет

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В ночь на понедельник, 12 октября, в столице Франции Париже произошел разрушительный пожар, в результате которого полностью сгорел старейший крытый продуктовый рынок города Marché Couvert des Enfants Rouges. Исторический рынок, расположенный в популярном районе Маре, работал с 1615 года и пользовался популярностью как у местных жителей, так и у туристов.

"Рынок полностью уничтожен. От крытого рынка ничего не осталось", - сообщил журналистам на месте происшествия представитель пожарной службы Пьер де Бувье. По его словам, металлические конструкции здания также частично обрушились.

Фото: Alamy/Vida Press
Рынок пользовался популярностью как у местных жителей, так и у туристов.
Рынок пользовался популярностью как у местных жителей, так и у туристов.

Несмотря на масштабные разрушения, пожарным удалось локализовать огонь и не допустить его распространения на соседние здания. Мэр центрального района Парижа Ариэль Вейль выразил облегчение в связи с тем, что удалось избежать еще более серьезных последствий.

"Худшего удалось избежать. Ни одно из соседних зданий не пострадало", - заявил он.

Исторический рынок славился разнообразием уличной еды. В этом году журнал Food & Wine включил его в список лучших мест в мире для знакомства с уличной кухней, поставив на пятое место после заведений в Лондоне, Бангкоке, Лионе и Мехико.

Фото: Alamy/Vida Press
В этом году журнал Food & Wine включил рынок в список лучших мест в мире для знакомства с уличной кухней.
В этом году журнал Food & Wine включил рынок в список лучших мест в мире для знакомства с уличной кухней.

Необычное название Marché des Enfants Rouges, которое переводится как "Рынок красных детей", связано с историей района. До 1772 года неподалеку от рынка находился приют для сирот, воспитанники которого носили красную одежду. Именно ее цвет дал название рынку, просуществовавшему в Париже более четырех столетий.

Фото: Vida Press
Marché des Enfants Rouges - легендарный рынок Парижа, где на протяжении четырех столетий кипела жизнь и сохранялись гастрономические традиции французской столицы.
Marché des Enfants Rouges - легендарный рынок Парижа, где на протяжении четырех столетий кипела жизнь и сохранялись гастрономические традиции французской столицы.

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