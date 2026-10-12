Невероятно, но это происходит в наши дни: иранскую певицу приговорили к 74 ударам плетью за выступление без хиджаба

В 2024 году в Иране был принят так называемый закон о хиджабе и нравственности, предусматривающий особо суровые наказания для женщин, признанных виновными в "пропаганде наготы, непристойности, отказа от хиджаба или неподобающей одежды". Хотя закон официально еще не вступил в силу, он предусматривает штрафы, телесные наказания, а в случае повторных нарушений - даже лишение свободы на срок от пяти до 15 лет, сообщает британская газета The Guardian.