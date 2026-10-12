Невероятно, но это происходит в наши дни: иранскую певицу приговорили к 74 ударам плетью за выступление без хиджаба
В Иране 29-летнюю певицу Парасту Ахмади (Parastoo Ahmadi) приговорили к 74 ударам плетью за выступление без обязательного головного платка - хиджаба. Апелляционный суд оставил суровый приговор в силе, вызвав возмущение правозащитников.
25 сентября 2026 года апелляционный суд в Куме отклонил жалобу певицы и представителей ее творческой команды, оставив в силе ранее вынесенный приговор. Правозащитные организации назвали наказание формой пыток и предупредили, что иранские власти таким образом пытаются запугать женщин, отказывающихся подчиняться строгим государственным требованиям к одежде.
Ахмади и восемь участников ее творческой команды, в том числе музыканты, были осуждены в июне 2026 года по итогам судебного процесса. Основанием для обвинения стал концерт, который транслировался в интернете в декабре 2024 года. Во время выступления певица была без хиджаба. Запись концерта быстро распространилась в социальных сетях и набрала миллионы просмотров.
Суд постановил, что артисты нарушили установленные в стране "правовые и культурные нормы", а само выступление охарактеризовал как "непристойное и вульгарное".
Помимо 74 ударов плетью, певице также запретили выезжать из страны и заниматься творческой деятельностью в течение двух лет.
Женщин преследуют все жестче
В 2024 году в Иране был принят так называемый закон о хиджабе и нравственности, предусматривающий особо суровые наказания для женщин, признанных виновными в "пропаганде наготы, непристойности, отказа от хиджаба или неподобающей одежды". Хотя закон официально еще не вступил в силу, он предусматривает штрафы, телесные наказания, а в случае повторных нарушений - даже лишение свободы на срок от пяти до 15 лет, сообщает британская газета The Guardian.
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Юристы отмечают, что решение апелляционного суда не стало неожиданностью. Незадолго до его оглашения глава судебной власти Ирана заявил, что режиму не следует бояться возможного "шума", который может вызвать еще более жесткое преследование женщин, не носящих хиджаб.
Согласно информации, опубликованной в конце сентября, исполнение телесного наказания ожидалось в течение трех месяцев.
"Это акт сопротивления, а не просто концерт"
Правозащитники подчеркивают, что выступление Ахмади стало символом борьбы иранских женщин за свободу. Правозащитница Роя Боруманд объясняет, что концерт имел гораздо более глубокое значение, чем просто музыкальное выступление.
"Этот концерт считается актом сопротивления не только потому, что женщина поет с непокрытой головой, но и потому, что она исполняет старые популярные песни, созданные еще до революции", - отметила Боруманд.
Правозащитный адвокат Моин Хазаели, работающий в юридическом консультационном центре Dadban, созданном за пределами Ирана, дал приговору особенно резкую оценку.
"Этот приговор направлен против человечности. В соответствии с Конвенцией ООН против пыток это следует считать формой пыток. К сожалению, в судебной системе Исламской Республики Иран пытки, по сути, узаконены. Это противоречит правам человека - это преступление против человечности", - заявил адвокат.
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Приговор Ахмади вызвал тревогу и среди иранских музыкантов. 36-летняя певица Лейли, живущая в Тегеране, рассказала The Guardian, что чувствует себя трусихой, поскольку вынуждена беспомощно наблюдать за тем, как ее коллег наказывают лишь за желание свободно выражать себя и заниматься своей профессией.
При этом Ахмади не единственная артистка, против которой выступили иранские власти. Правозащитная организация Hengaw, базирующаяся в Норвегии и отслеживающая ситуацию с правами человека в Иране и Курдистане, сообщила, что в сентябре 2026 года еще одну певицу - Хиву Сейфизаде (Hiwa Seyfizade) - приговорили к четырем годам лишения свободы за выступление. Ее осудили по обвинениям в "содействии коррупции и проституции".
Иранские женщины продолжают бросать вызов режиму
Несмотря на аресты, уголовные преследования и суровые наказания, иранские женщины все чаще появляются в общественных местах без обязательного головного платка. При этом некоторые иранцы подчеркивают, что эти изменения вовсе не свидетельствуют о смягчении политики властей. Напротив, они стали возможны благодаря настойчивости женщин и их готовности рисковать собственной свободой.
"То, что вы видите в социальных сетях, - женщины, свободно гуляющие по улицам, - правда. Я сама вижу, что все меньше женщин носят хиджаб. Но режим тут ни при чем. Это мы, женщины, продолжаем нарушать навязанные нам ограничения. Мы не боимся выходить на улицы и протестовать", - рассказала певица Лейли.
В конце сентября студенты Тегеранского университета организовали демонстрацию, выразив недовольство как обязательными требованиями к одежде, так и ухудшающейся экономической ситуацией. Протестующие скандировали лозунги: "Эксплуатация, безработица, обязательный хиджаб для женщин!" и "Высокие места в академических рейтингах, а общежития разваливаются!".
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Тем временем заместитель директора американской организации Human Rights Activists in Iran Скайлер Томпсон призвал отменить приговоры, вынесенные Ахмади и другим музыканткам. Он подчеркнул, что порка плетью - это "архаичное и преднамеренное насилие над человеческим телом и достоинством".
По словам Томпсона, в случае Ахмади суровое наказание используется не только для того, чтобы наказать конкретную артистку, но и для того, чтобы "запугать других женщин и заставить их подчиниться".