Латвийские больницы возмущены: минимальную зарплату повышают, а дополнительных денег не дают
Латвийское общество больниц (LSB) обратилось к премьер-министру Андрису Кулбергсу, Латвийской конфедерации работодателей и Союзу свободных профсоюзов Латвии с требованием прекратить неравное отношение к работникам здравоохранения и учесть рост минимальной зарплаты в тарифах на оплачиваемые государством медицинские услуги.
LSB отмечает, что с 2023 года минимальная зарплата выросла на 26%, что создало для отрасли дополнительные расходы в десятки миллионов евро, которые не учтены в тарифах. Часть тарифов не пересматривалась с 2012 года.
"Государство одной рукой повышает минимальную зарплату, а другой отказывается учитывать ее в цене, которую само платит за лечение пациентов. Это затрагивает всех – от санитара до врача-специалиста, поскольку разница между уровнями оплаты труда сокращается и квалификация перестает отражаться в зарплате. Работники уходят в частный сектор или уезжают за границу, и такой политикой государство ставит под угрозу экономическую устойчивость всей отрасли", – подчеркивает председатель правления LSB Артурс Берзиньш.
Для сотрудников органов внутренних дел и педагогов механизм пересмотра оплаты труда установлен, а для работников здравоохранения – нет.
"Все данные для расчета влияния повышения минимальной зарплаты имеются в распоряжении Министерства финансов и Министерства здравоохранения. Государство должно начать принимать решения, основанные на данных", – отмечает А. Берзиньш.
LSB призывает предусмотреть в бюджете на 2027 год повышение тарифов, полностью покрывающее рост минимальной зарплаты, и установить автоматический механизм их пересмотра. Если этого не будет сделано, LSB ожидает от Кабинета министров обоснования того, из каких средств медицинские учреждения должны покрывать эти расходы.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что правительству Латвии пришлось выделить больницам дополнительные миллионы за лечение пациентов.