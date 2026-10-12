Латвийские больницы возмущены: минимальную зарплату повышают, а дополнительных денег не дают

"Государство одной рукой повышает минимальную зарплату, а другой отказывается учитывать ее в цене, которую само платит за лечение пациентов. Это затрагивает всех – от санитара до врача-специалиста, поскольку разница между уровнями оплаты труда сокращается и квалификация перестает отражаться в зарплате. Работники уходят в частный сектор или уезжают за границу, и такой политикой государство ставит под угрозу экономическую устойчивость всей отрасли", – подчеркивает председатель правления LSB Артурс Берзиньш.