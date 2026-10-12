Правительство меньшинства: почему политологи выбрали именно такой сценарий для Кулбергса
Вероятным сценарием нового правительства является правительство меньшинства под руководством "Объединенного списка" (ОС) и Андриса Кулбергса, заявили в подкасте агентства LETA "Что это вообще было?!" директор центра общественной политики Providus Санда Лиепиня и профессор Латвийского университета, политолог Юрис Розенвалдс.
Правительство меньшинства — это исполнительная власть, сформированная партией или коалицией, которая не имеет абсолютного большинства мест (менее 50%) в парламенте. Чтобы принимать законы, одобрять бюджет и оставаться у власти, такому правительству приходится постоянно вести переговоры и искать компромиссы с другими партиями ради их поддержки при голосованиях. Эта модель позволяет избежать политического тупика после выборов, но делает государственное управление менее стабильным из-за постоянного риска отставки.
По мнению политологов, такая модель позволит ОС снизить риск разногласий с партнерами по коалиции, однако потребует заручиться поддержкой большинства в Сейме и четко обосновывать предлагаемые решения.
По мнению Лиепини, остальные партии еще не до конца осознали, насколько существенно результаты выборов изменили возможности формирования правительства. ОС подчеркивает, что в начале нужно договориться о предстоящих задачах и только потом говорить о должностях, и в этом она видит возможность сформировать Кабинет министров только из министров ОС. Такому правительству сначала нужно будет получить поддержку большинства Сейма для утверждения, а дальнейшее сотрудничество с другими партиями могло бы строиться на отдельных соглашениях по бюджету, реформам и другим важным вопросам.
"Я думаю, что это ведущий сценарий, судя по тому, как сейчас развивается ситуация", - сказала Лиепиня.
Она отметила, что традиционные варианты коалиции создают для ОС ряд сложностей. У ОС с 41 депутатским мандатом и Национального объединения с десятью мандатами вместе был бы 51 голос, однако Нацобъединение при такой модели коалиции сохранило бы решающее влияние на работу правительства.
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Вхождение в коалицию "Нового Единства", получившего семь мандатов, также существенно не изменит ситуацию. Хотя у трех политических сил вместе было бы 58 депутатов, ОС и "Новое Единство" без голосов Нацобъединения не смогли бы обеспечить большинство. По словам Лиепини, это означает, что ОС по многим вопросам пришлось бы считаться с позицией Нацобъединения.
В свою очередь, коалиция из четырех партий будет означать риск возврата к разногласиям, спорам, трудностям с принятием решений и разделению министерств между отдельными партиями без общей ответственности за работу правительства. По мнению Лиепини, это и было одной из причин недовольства избирателей прежней политикой.
Розенвалдс также согласился, что формирование правительства меньшинства позволило бы ОС избежать ряда трудностей - споров о распределении министерских постов и реализации политических приоритетов.
Одним из спорных вопросов является привлечение иностранной рабочей силы, так как позиция Нацобъединения по ограничению миграции может противоречить потребностями предпринимателей и экономическим планам ОС. В то же время Розенвалдс подчеркнул, что для работы правительства меньшинства потребуется четкая программа и активный диалог с обществом. Общих обещаний для работы такой модели правительства будет недостаточно.
По прогнозам Розенвалдса, в новом Сейме в зависимости от рассматриваемых вопросов будут формироваться различные союзы между партиями. По одним вопросам общую позицию могли бы занять "Новое Единство" и "Прогрессивные", по другим - Нацобъединение и "Латвия на первом месте".
По словам Лиепини, выбор между коалицией и правительством меньшинства в настоящее время находится в руках ОС. Объединению следует проанализировать, какая модель даст больше возможностей для реализации предложенной избирателям программы, учитывая как требования партнеров, так и необходимость обеспечить поддержку в Сейме.