Правительство меньшинства: почему политологи выбрали именно такой сценарий для Кулбергса

По мнению Лиепини, остальные партии еще не до конца осознали, насколько существенно результаты выборов изменили возможности формирования правительства. ОС подчеркивает, что в начале нужно договориться о предстоящих задачах и только потом говорить о должностях, и в этом она видит возможность сформировать Кабинет министров только из министров ОС. Такому правительству сначала нужно будет получить поддержку большинства Сейма для утверждения, а дальнейшее сотрудничество с другими партиями могло бы строиться на отдельных соглашениях по бюджету, реформам и другим важным вопросам.