"Земельные бароны" Латвии готовят коллективный иск против государства и ждут компенсаций

"Конституционный суд неоднократно указывал на проблемы в регулировании, однако владельцы земли по-прежнему ждут справедливого решения. Конгресс показал, что люди готовы не только говорить об этих проблемах, но и объединяться, чтобы совместно защищать свои права. Наша цель - добиться того, чтобы государство не только устранило нарушения в будущем, но и взяло на себя ответственность за допущенные ранее нарушения прав", - заявила Мелнгайле.