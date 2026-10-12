"Земельные бароны" Латвии готовят коллективный иск против государства и ждут компенсаций
В Латвии владельцы земли, на которой стоят чужие дома, готовятся объединиться и потребовать от государства компенсации за многолетние ограничения их прав. Некоторые собственники утверждают, что плата за пользование землей настолько мала, что даже не покрывает налог на недвижимость.
Владельцы земли в Латвии намерены объединиться для подготовки коллективного иска к государству и потребовать компенсации за убытки, возникшие из-за прежних правил платы за использование их участков. Об этом сообщили в обществе "Комитет земельной реформы" после конгресса землевладельцев, состоявшегося в субботу, 10 октября.
Речь идет о ситуации, когда земля принадлежит одному человеку, а расположенные на ней дома или другие здания - другому. В таких случаях собственник участка не может свободно распоряжаться своей землей, поскольку обязан предоставлять ее в пользование владельцу здания. При этом размер платы за использование земли регулируется законом.
Почему землевладельцы недовольны?
Многие владельцы считают, что действовавшие правила не обеспечивали справедливую компенсацию за использование их собственности. В некоторых случаях получаемая плата не покрывала даже налог на недвижимость, который землевладелец должен платить за свой участок.
Руководитель общества "Комитет земельной реформы" Солвита Мелнгайле подчеркивает, что собственники не требуют особых привилегий. Они хотят, чтобы восстановленные после обретения Латвией независимости права собственности были реальными, а не существовали только формально.
По ее словам, в ряде случаев человек владеет землей, но не может свободно ее использовать, не вправе в одностороннем порядке прекратить отношения по ее предоставлению в пользование и при этом обязан платить налог на недвижимость. Иногда получаемая плата оказывается меньше налоговых расходов.
"Конституционный суд неоднократно указывал на проблемы в регулировании, однако владельцы земли по-прежнему ждут справедливого решения. Конгресс показал, что люди готовы не только говорить об этих проблемах, но и объединяться, чтобы совместно защищать свои права. Наша цель - добиться того, чтобы государство не только устранило нарушения в будущем, но и взяло на себя ответственность за допущенные ранее нарушения прав", - заявила Мелнгайле.
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Конституционный суд уже признал проблемы
Проблема разделенной собственности возникла после восстановления независимости Латвии. Землю возвращали прежним владельцам или их наследникам, тогда как здания, находившиеся на этих участках, приватизировали другие люди. В результате земля и расположенная на ней недвижимость оказались в собственности разных лиц.
Государство стремилось восстановить историческую справедливость, но возникшая система создала новые ограничения для владельцев земли.
Конституционный суд Латвии рассматривал различные аспекты регулирования платы за использование земли в 2009, 2011, 2018 и 2023 годах. В решении от 10 декабря 2025 года суд признал, что действовавшие правила определения платы за пользование землей и порядок расчета ее кадастровой стоимости не соответствуют Конституции. В частности, система не гарантировала всем землевладельцам реального возмещения за использование их собственности. Дело рассматривалось по заявлению 21 владельца земли, на которой находились здания, принадлежащие другим лицам.
Суд также указал на необходимость обеспечить компенсацию в случаях необоснованного нарушения основных прав собственников. Это касается ситуаций, когда плата за использование земли не покрывает налог на недвижимость, равна ему или после уплаты налога оставляет владельцу несоразмерно маленькую сумму.
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Что изменится в правилах платы за землю?
6 октября правительство Латвии поддержало подготовленные Министерством юстиции поправки, которые должны изменить порядок расчета платы за пользование землей в условиях разделенной собственности.
Законопроект предусматривает следующие изменения:
- Минимальная плата - 4% в год. Ее будут рассчитывать от универсальной кадастровой стоимости используемого участка. При этом сумма не сможет быть меньше 50 евро в год.
- Можно договориться о большей сумме. Владелец земли и собственник здания смогут согласовать более высокую плату.
- Если договориться не получится, можно обратиться в суд. Землевладелец сможет потребовать установить более высокую плату в судебном порядке.
- Налог на землю должен компенсировать владелец здания. Помимо платы за пользование участком, он будет обязан возместить налог на недвижимость, относящийся к используемой земле.
Предполагается, что новые правила вступят в силу 1 января 2027 года. В дальнейшем государство планирует отказаться от регулируемой платы после 2031 года. Однако землевладельцы подчеркивают: изменение правил на будущее само по себе не компенсирует убытки, которые они понесли в предыдущие годы.
Почему владельцы хотят действовать сообща?
На конгрессе отдельное внимание уделили вопросу о том, кто именно может претендовать на компенсацию и как ее добиваться.
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Адвокат Нормундс Шлитке разъяснил значение решений Конституционного суда и их возможные последствия для собственников. Участники встречи пришли к выводу, что совместная подготовка требований к государству может облегчить защиту прав.
Индивидуальные судебные разбирательства требуют денег, времени и юридических знаний. Объединившись, владельцы земли смогут распределить расходы и согласовать дальнейшие действия.
Общество "Комитет земельной реформы" намерено продолжить поиск землевладельцев, готовых участвовать в подготовке общего иска. Организация предлагает помогать в оценке конкретных обстоятельств, сборе документов и подготовке требований совместно с адвокатами.
При этом сам факт участия в коллективной инициативе еще не означает автоматического получения компенсации: право на нее и размер возможного возмещения необходимо оценивать с учетом обстоятельств каждого случая.