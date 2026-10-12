Мэр Риги: временный мост через Даугаву будет готов к осени 2027 года - каким он будет?
Временный мост через Даугаву хотят построить к осени следующего года, чтобы он заработал во время ремонта Вантового моста. По словам мэра Виестурса Клейнбергса, конструкция настолько прочная, что по ней можно ездить «как на танках».
У Latvijas Valsts ceļi (LVC) в активной стадии находится закупка "очень прочного" временного моста, которую планируется ускорить, чтобы использовать его уже во время ремонта Вантового моста, сообщил мэр Риги Виестурс Клейнбергс в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении.
Он пояснил, что закупка LVC предусматривает приобретение такого моста, но в более длительный период - до 2029 года, однако есть договоренность с производителем, что мост можно изготовить к осени следующего года.
По словам Клейнбергса, это очень прочный мост, по которому можно ездить "как на танках". Также мост можно разбирать "как кубики лего".
Как отметил мэр, мост затем поступит в национальные резервы, а опоры для моста будут построены так, чтобы пригодились городу и позже.
Клейнбергс сообщил, что у него был разговор с представителями Министерства финансов, и получена уверенность, что через год временный мост будет построен.
На вопрос о том, какими будут затраты и кто их покроет, мэр столицы пояснил, что у LVC есть действующий договор, и Минфину придется поработать, чтобы перераспределить финансирование с будущих лет на текущий год. В свою очередь, перестройку опор, скорее всего, будет финансировать самоуправление.
Как сообщалось, основные работы по реконструкции Вантового моста планируется начать в 2027 году. На это время для организации движения самоуправление намерено установить временный мост через Даугаву. Прежние планы предусматривали, что на временном мосту будет по одной полосе в каждом направлении, и такой мост обойдется примерно в 20 млн евро.