Циклоны взяли паузу: какой будет вторая половина октября
Хотя на этой и следующей неделе временами ожидается дождь, в целом осадков будет меньше, чем обычно осенью, прогнозируют синоптики.
В ближайшие недели погоду часто будет определять область повышенного давления, а активность циклонов будет низкой. В связи с этим ожидается слабый ветер, а при прояснениях в ночные и утренние часы во многих местах образуется туман.
Минимальная температура воздуха будет зависеть от плотности облаков - в некоторые ночи под ясным небом столбики термометров местами могут опуститься немного ниже нуля. В пасмурные ночи в основном будет не холоднее +6...+11 градусов. Самая теплая погода сохранится на побережье.
Днем воздух будет прогреваться до +8...+13 градусов, в некоторые самые солнечные послеполуденные часы температура может достичь +16 градусов.
Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие недели количество осадков в Латвии будет ниже нормы или близким к ней, а температура воздуха в основном ожидается выше, чем обычно в октябре.