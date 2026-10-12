Поездка в поезде не всегда оказывается такой удобной и приятной, как хотелось бы.
В Латвии
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Билет есть, а места нет: Vivi рассказывает, что мешает обеспечить комфортные поездки всем пассажирам
Многие ежедневно выбирают поезд, чтобы добраться на работу и вернуться домой. Причины разные: например, более низкие расходы на дорогу и возможность быстрее добраться до места назначения. Однако поездка не всегда оказывается такой удобной и приятной, как хотелось бы. Особенно в часы пик, когда поезда порой настолько переполнены, что свободных мест практически не остается.
Утром и вечером, когда пассажиров больше всего, некоторым приходится ехать стоя. Иногда поездка длится целый час, и о комфорте в таких условиях можно забыть.
Например, в поезде Рига - Валмиера, который отправляется в 17:26, уже на станции в Риге часто бывает так много пассажиров, что некоторым приходится стоять. На следующей станции - Земитаны - обычно садятся еще несколько десятков человек.
Похожая ситуация иногда складывается и в утренних поездах из Валмиеры в Ригу, когда часть пассажиров также вынуждена ехать стоя.
Jauns.lv обратился к Vivi, чтобы выяснить, что влияет на доступность сидячих мест в поездах и можно ли улучшить ситуацию.