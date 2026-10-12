В Риге начнется масштабный ремонт улиц на более 3 млн евро: где придется считаться с ограничениями?

На бульваре Узварас ремонтные работы запланированы на участке от Каменного моста до улицы Бариню. В этом году планируется обновить тротуары, бордюры и асфальтовое покрытие на участке от улицы Бариню до улицы Слокас. На Каменном мосту также обновят асфальт на полосе, отделяющей трамвайные пути от остальной проезжей части.