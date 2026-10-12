В Риге начнется масштабный ремонт улиц на более 3 млн евро: где придется считаться с ограничениями?
В ближайшее время в Риге начнутся новые ремонтные работы на улицах, которые затронут как водителей, так и пешеходов. За более чем 3,27 млн евро планируется обновить проезжую часть и тротуары на трех улицах столицы - бульваре Узварас, улице Аристида Бриана и улице Мукусалас.
Во время ремонта придется считаться с ограничениями движения транспорта и пешеходов, а в некоторых местах также с закрытием парковок.
На бульваре Узварас ремонтные работы запланированы на участке от Каменного моста до улицы Бариню. В этом году планируется обновить тротуары, бордюры и асфальтовое покрытие на участке от улицы Бариню до улицы Слокас. На Каменном мосту также обновят асфальт на полосе, отделяющей трамвайные пути от остальной проезжей части.
Чтобы как можно меньше мешать движению, асфальтирование преимущественно будет проводиться по ночам. Во время ремонта пешеходам придется пользоваться тротуаром на противоположной стороне улицы. Стоимость работ составит около 1,07 млн евро.
На улице Аристида Бриана отремонтируют участок от улицы Кришьяня Валдемара до улицы Миера. Работы начнутся со стороны улицы с четными номерами домов. Тротуары будут обновлять постепенно, участками длиной примерно от 100 до 130 метров.
Во время ремонта некоторые парковочные места будут недоступны, а остановку общественного транспорта временно перенесут. Стоимость работ составит около 655 000 евро.
На улице Мукусалас планируется обновить проезжую часть и тротуары на участке от Каменного моста до кольцевой развязки Мукусалас. Помимо укладки нового асфальта, здесь обустроят пониженные бордюры и тактильную плитку, чтобы сделать передвижение удобнее для людей с нарушениями зрения и ограниченными возможностями передвижения.
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Это будет самый дорогой из трех проектов - его стоимость составит около 1,55 млн евро. Точное место начала работ и изменения в организации движения муниципалитет уточнит позднее.
Рижское самоуправление предупреждает, что во время ремонта возможны временные ограничения движения и передвижения пешеходов. Водителей и пешеходов призывают обращать внимание на временные дорожные знаки и заранее учитывать возможные неудобства.