Зеленский согласен на президентские выборы в Украине, но выдвигает одно условие для Путина

Это заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп на прошлой неделе публично призвал украинцев избрать нового лидера. Зеленский ответил, подчеркнув, что выбор президента Украины остается за самими украинцами. "Трамп заявил, что Украине нужен новый президент. При всем уважении к Трампу, именно наш народ имеет право выбирать своего лидера", — подчеркнул Зеленский в интервью телеканалу ABC.