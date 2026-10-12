Зеленский согласен на президентские выборы в Украине, но выдвигает одно условие для Путина
Украина готова провести президентские выборы, если Россия согласится на прекращение огня как минимум на 60 дней, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC.
"Если президент Трамп действительно хочет проведения выборов, передайте Путину: дайте нам два месяца полного прекращения огня, и мы проведем выборы. И мы, конечно, будем готовы принять любой выбор нашего народа — именно украинского народа", — сказал Зеленский.
Президент Украины заявил, что Дональд Трамп и Илон Маск давят на Киев, поскольку не находят способа остановить Владимира Путина. По его мнению, давить на Украину проще. Рост цен на топливо он связал с войной на Ближнем Востоке и блокированием Ормузского пролива, назвав попытки возложить ответственность на Киев нечестными.
Он также повторил свое заявление, что Украина готова остановить атаки на российские НПЗ, если Россия прекратит удары по украинской энергетике.
Это заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп на прошлой неделе публично призвал украинцев избрать нового лидера. Зеленский ответил, подчеркнув, что выбор президента Украины остается за самими украинцами. "Трамп заявил, что Украине нужен новый президент. При всем уважении к Трампу, именно наш народ имеет право выбирать своего лидера", — подчеркнул Зеленский в интервью телеканалу ABC.