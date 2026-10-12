Клейнбергс: в Риге невозможно создать другую коалицию
Создать другую коалицию в столице невозможно, заявил председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс ("Прогрессивные"), комментируя предположения о спорах между партнерами по столичной коалиции.
Он отметил, что время выборов в Сейм всегда связано с турбулентностью, и это благодатная почва для различных слухов. Клейнбергс подчеркнул, что и до, и после выборов поддерживал контакты со всеми партиями коалиции Рижской думы, и все они подтвердили, что готовы продолжать работу под его руководством.
На вопрос, не видит ли он рисков перемен, когда начнутся более активные переговоры о формировании нового правительства, а также после их завершения, мэр ответил, что для этого нет оснований.
Говоря о том, возможны ли перемены в случае, если "Прогрессивные" останутся в парламентской оппозиции, Клейнбергс сказал, что в Риге невозможно создать другую коалицию и сотрудничество с партией Айнарса Шлесерса невозможно. "Поэтому мы должны суметь договориться", - сказал мэр, заверив, что все коалиционные партии готовы продолжать работу.
Комментируя избрание 13 депутатов Рижской думы в Сейм, Клейнбергс отметил, что не питает больших иллюзий по поводу прихода на их место более качественного "оппозиционного материала", указав, что он в основном деструктивен.