Клейнбергс: в Риге невозможно создать другую коалицию

Он отметил, что время выборов в Сейм всегда связано с турбулентностью, и это благодатная почва для различных слухов. Клейнбергс подчеркнул, что и до, и после выборов поддерживал контакты со всеми партиями коалиции Рижской думы, и все они подтвердили, что готовы продолжать работу под его руководством.