Направление есть, а приема нет: почему жителям Латвии приходится месяцами ждать врача

После того как семейный врач выдает направление к специалисту, пациенту, казалось бы, остается только записаться на прием. На практике именно тогда часто начинается самостоятельный поиск. В одном медицинском учреждении государственная консультация доступна лишь через несколько месяцев. В другом советуют перезвонить через несколько недель. Пациент изучает списки очередей, ищет клиники в других городах и обзванивает регистратуры в надежде найти более раннюю дату. При этом платный прием нередко можно получить значительно быстрее.