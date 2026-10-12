Направление есть, а приема нет: почему жителям Латвии приходится месяцами ждать врача
Направление к специалисту на руках, но ближайшая запись доступна только через несколько месяцев. Такая ситуация знакома многим пациентам в Латвии. Власти рассчитывают, что электронные направления и единая система записи помогут сократить искусственные очереди и упростят поиск свободного времени, однако сами по себе цифровые решения не устранят нехватку врачей и финансирования.
Очереди в латвийских медицинских учреждениях - проблема, знакомая пациентам уже много лет. На первый взгляд, причины очевидны: государству давно не хватает финансирования для оплаты необходимого количества медицинских услуг, а отдельных специалистов недостаточно. В результате объем услуг, оплачиваемых государством, не соответствует потребностям пациентов. Однако дело не только в деньгах и количестве врачей.
В материале журнала, посвященном проблеме очередей, ситуацию комментируют руководитель отдела по связям с общественностью Национальной службы здравоохранения Эвия Шталберга и руководитель по коммуникации Латвийского центра цифрового здравоохранения Зане Горшкова.
После того как семейный врач выдает направление к специалисту, пациенту, казалось бы, остается только записаться на прием. На практике именно тогда часто начинается самостоятельный поиск. В одном медицинском учреждении государственная консультация доступна лишь через несколько месяцев. В другом советуют перезвонить через несколько недель. Пациент изучает списки очередей, ищет клиники в других городах и обзванивает регистратуры в надежде найти более раннюю дату. При этом платный прием нередко можно получить значительно быстрее.
В некоторых случаях ожидание становится не просто неудобством. Человек испытывает боль, его состояние ухудшается или обследование необходимо, чтобы выяснить, не скрывается ли за симптомами серьезное заболевание. Направление уже выдано, но пациенту приходится самостоятельно выяснять, где его примут и позволяет ли состояние здоровья ждать несколько месяцев.
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Как работают электронные направления
По словам Зане Горшковой, раньше пациенты с бумажными направлениями могли записываться сразу в несколько медицинских учреждений. Поскольку информация о выданных бумажных направлениях и записях не была централизованной, отследить такие случаи было сложно. Теперь, после перехода на электронные направления, подобные ситуации существенно ограничены.
"20 ноября прошлого года в использование были введены электронные направления нового формата, каждому из которых присваивается уникальный идентификационный номер. Для их внедрения был установлен переходный период до 4 мая этого года, поэтому с 5 мая в Латвии должны использоваться только электронные направления", - пояснила Горшкова.
После записи на прием медицинское учреждение связывает выданное пациенту электронное направление со своей системой. Благодаря этому человек не может одновременно использовать один и тот же документ для записи на аналогичную услугу в нескольких местах.
Если запись отменяется, электронное направление снова становится активным в системе e-veselība, и его можно использовать для другой записи. "Таким образом, в Латвии были внесены существенные улучшения в систему, чтобы перейти к принципу "одно электронное направление - одна запись", - рассказала Горшкова.
Многие медицинские учреждения уже связывают электронные направления с конкретными визитами. Однако для полноценного внедрения этого принципа необходимо запустить единую электронную запись.
Что изменит единая запись
После внедрения единой системы пациенты смогут просматривать в e-veselība доступные даты приема, которые предоставляют медицинские учреждения, выбирать подходящее время и связывать запись со своим электронным направлением.
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Сейчас медицинские учреждения адаптируют собственные системы, чтобы передавать в e-veselība календари со свободными временными интервалами. Работы по их настройке должны были завершиться к 1 октября. Предполагается, что единая запись станет доступна в обновленном портале e-veselība для жителей. На момент подготовки материала портал находился на заключительном этапе разработки, а перед публичным запуском еще предстояло провести тестирование безопасности.
При этом цифровизация не решит всех проблем здравоохранения. На продолжительность ожидания влияют объем финансирования, количество специалистов, доступность оплачиваемых государством услуг, правила определения приоритетности пациентов и разрозненные системы записи медицинских учреждений.
Как будут принимать пациентов с пометкой CITO!
Отдельное внимание уделяется пациентам, которым помощь необходима срочно.
Если врач выдает срочное направление с пометкой CITO!, семейный врач или специалист указывает в электронном документе место, где должна быть оказана услуга. Это позволяет медицинскому учреждению быстрее определить необходимое обследование и приоритетность обращения.
Такое направление обрабатывается в приоритетном порядке. Медицинское учреждение связывается с пациентом и предлагает время приема как можно скорее. Использовать то же направление для параллельной записи в другую очередь нельзя.
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Введение электронных направлений и единой записи должно помочь уменьшить искусственные очереди, возникающие из-за нескольких одновременно действующих записей, которые пациенты впоследствии не отменяют.
Однако главный вопрос остается открытым - насколько быстро система сможет предоставить пациенту реальный доступ к необходимой медицинской помощи, если свободных мест у специалистов по-прежнему недостаточно.