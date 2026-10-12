Президент Латвии: Украине по-прежнему нужна помощь, ведь Путин уверен, что сможет победить

Комментируя объявленную Трампом договоренность о поставках российского дизельного топлива, Ринкевич отметил, что Вашингтон поддерживает с Москвой как официальные, так и неформальные контакты. По его словам, позитивные сигналы периодически поступали как после переговоров президентов США и Украины, так и после контактов американского и российского лидеров. Ринкевич напомнил о саммите США и России, состоявшемся в августе прошлого года в Анкоридже, а также о мирных планах, которые обсуждались минувшей зимой. Однако ни одна из этих инициатив не привела к завершению войны.