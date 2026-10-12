Президент Латвии: Украине по-прежнему нужна помощь, ведь Путин уверен, что сможет победить
Признаков готовности России к прекращению огня пока нет, поэтому европейским странам необходимо продолжать военную и финансовую поддержку Украины, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич.
В настоящее время нет признаков того, что Россия готова заключить перемирие, поэтому Европе необходимо продолжать оказывать Украине военную и финансовую помощь, а также поддержать ее в подготовке к зиме. Об этом президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил в интервью программе TV3 "900 sekundes", комментируя высказывания президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии и договоренности с Россией о поставках дизельного топлива.
Отвечая на вопрос о перспективах прекращения огня, Ринкевич отметил, что оценивает ситуацию реалистично. По его мнению, Россия по-прежнему не хочет завершать войну, поскольку ее руководитель Владимир Путин рассчитывает на победу. "Путин по-прежнему уверен, что может победить", - заявил президент.
Вместе с тем Ринкевич подчеркнул, что достижение договоренности о прекращении ударов по энергетическим объектам стало бы позитивным шагом. "Если Соединенным Штатам действительно удастся добиться так называемого энергетического перемирия, это пойдет всем на пользу", - сказал он.
Президент пока не стал делать далеко идущих выводов из заявлений Трампа. По словам Ринкевича, в международной политике на протяжении последних полутора лет наблюдалась более или менее контролируемая непредсказуемость. Политическая риторика в отношении как кризиса на Ближнем Востоке, так и войны в Украине неоднократно менялась. Он также обратил внимание на предстоящие выборы в США и высокие цены на топливо, которые влияют на политические заявления.
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Комментируя объявленную Трампом договоренность о поставках российского дизельного топлива, Ринкевич отметил, что Вашингтон поддерживает с Москвой как официальные, так и неформальные контакты. По его словам, позитивные сигналы периодически поступали как после переговоров президентов США и Украины, так и после контактов американского и российского лидеров. Ринкевич напомнил о саммите США и России, состоявшемся в августе прошлого года в Анкоридже, а также о мирных планах, которые обсуждались минувшей зимой. Однако ни одна из этих инициатив не привела к завершению войны.
Президент призвал сосредоточиться на том, что Латвия и другие европейские страны действительно способны изменить. "Есть вещи, на которые мы можем влиять. Есть вещи, на которые мы не можем влиять, но есть и вещи, на которые мы можем влиять в европейском контексте", - отметил он.
Ринкевич подчеркнул, что Европа должна продолжать помогать Украине независимо от того, "какие ветры дуют над океаном". Поддержка необходима именно сейчас, поскольку российские удары продолжаются, а предстоящая зима может оказаться суровой.
По словам президента, поступающая из Украины информация свидетельствует о многочисленных атаках. Одновременно совершенствуются технологии, применяемые в боевых действиях. В частности, используются реактивные беспилотники, которые сложнее перехватить.
Действия самой Украины Ринкевич охарактеризовал как творческие и изобретательные. В качестве примеров он привел удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и центрам обработки данных.
Следующий год может стать решающим
Ринкевич предупредил, что следующий год может оказаться определяющим и для дальнейшей поддержки Украины со стороны Европы. В нескольких западноевропейских странах действуют политические силы, выступающие за прекращение помощи Киеву. В частности, президент обратил внимание на позицию, представленную в Германии, о восстановлении энергетического сотрудничества с Россией, а также на звучащие во Франции призывы прекратить финансовую поддержку Украины.
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Дискуссии о возобновлении поставок российского газа в Европу Ринкевич пока назвал преимущественно теоретическими. Однако с учетом предстоящих выборов и их возможного влияния на работу Европейского союза Украине необходимо предоставить максимальную помощь уже сейчас, чтобы она смогла пережить зиму.
Президент признал, что убеждать партнеров в необходимости поддержки Украины никогда не было просто. Относительно легким периодом он назвал весну 2022 года, когда после начала полномасштабного российского вторжения часть решений уже была подготовлена заранее. В дальнейшем договариваться становилось все сложнее, однако общую линию поддержки до сих пор удавалось сохранять.
При этом странам ЕС не удалось достичь единства по вопросу передачи Украине замороженных российских активов. "Ну, здесь мы застряли", - сказал Ринкевич. Трудности, по его словам, возникали и в отдельных случаях при продлении санкций против России.