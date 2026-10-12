"Возможно, нам придется переселять людей": ученый предупредил об угрозе для Европы
Отступление ледников и нестабильность горных склонов могут создать серьезные угрозы не только в Азии, но и в Европе. Из-за потепления в Альпах некоторые территории могут стать опасными для жизни, а людям, дорогам и инфраструктуре, возможно, придется искать новые места.
Отступление ледников и нестабильность горных склонов могут привести к необходимости переселять людей и переносить инфраструктуру даже в Европе. Об этом в подкасте агентства LETA "Kas tas vispār bija?!" рассказал доцент Латвийского университета, геолог и исследователь ледников Кристапс Ламстерс.
На этой неделе Непал продолжил бороться с последствиями природных катастроф в горах. Как сообщает Associated Press, в понедельник власти объявили о завершении поисково-спасательной операции по поиску жертв разрушительных наводнений, произошедших в августе. Теперь основные усилия будут направлены на восстановление пострадавших районов. Между тем в воскресенье, 11 октября, новые наводнения на реке Будхи-Гандаки привели к эвакуации жителей и разрушению зданий.
Обсуждая августовскую катастрофу, Ламстерс подчеркнул, что угрозы, связанные с изменениями ледников, актуальны и для Альп. Согласно прогнозам, к концу нынешнего столетия значительная часть альпийских ледников может исчезнуть. Масштаб последствий будет зависеть от того, насколько сильно продолжится потепление.
"Возможно, нам придется переносить инфраструктуру, переселять людей", - отметил исследователь.
По его словам, повышение температуры влияет не только на ледники, но и на горные породы. Талая вода проникает в трещины и может достигать основания ледника, способствуя его скольжению. Когда лед в трещинах горных пород тает, устойчивость склонов также может измениться.
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При этом общего понимания влияния потепления недостаточно, чтобы определить точную причину конкретного оползня или обрушения. Для оценки каждой отдельной территории нужны данные о строении склона и длительные наблюдения за его состоянием.
Ламстерс подчеркнул, что сами Альпы как горная система не исчезнут. Однако могут измениться места, где будет безопасно жить, передвигаться и поддерживать инфраструктуру.
Особенно сложная ситуация складывается в узких горных долинах. Дома и дороги там часто построены в единственных местах, где для них вообще нашлось пространство. Поэтому переселение жителей или перенос инфраструктуры могут оказаться непростой задачей.
В то же время ученый считает, что даже при неблагоприятных прогнозах необходимо сокращать выбросы и готовиться к изменениям климата. Чем медленнее будет происходить потепление, тем больше времени останется на адаптацию. "Это не означает, что нам ничего не нужно делать. Как раз наоборот", - подчеркнул Ламстерс.