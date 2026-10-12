"Возможно, нам придется переселять людей": ученый предупредил об угрозе для Европы

В то же время ученый считает, что даже при неблагоприятных прогнозах необходимо сокращать выбросы и готовиться к изменениям климата. Чем медленнее будет происходить потепление, тем больше времени останется на адаптацию. "Это не означает, что нам ничего не нужно делать. Как раз наоборот", - подчеркнул Ламстерс.