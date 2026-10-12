Скоро рижанам станет тепло - Rīgas namu pārvaldnieks начинает топить
Фото: Shutterstock
Отопление во всех домах планируется подключать постепенно в течение трех дней.
В Латвии

Скоро рижанам станет тепло - Rīgas namu pārvaldnieks начинает топить

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) на этой неделе начнет отопительный сезон, сообщила представитель RNP Инита Кабанова.

Технически теплоузлы находящихся в управлении RNP зданий подготовлены к началу отопительного сезона, а в десяти домах в соответствии с пожеланиями жильцов отопление уже подключено. Кроме того, впервые ни одному зданию не будет задержано подключение отопления из-за долгов.

Как сообщила Кабанова, RNP начинает отопительный сезон с наступлением устойчиво прохладной погоды, когда в течение как минимум трех суток температура воздуха не превышает +14 градусов, а временами опускается до +8 градусов, при этом такая же или более прохладная погода ожидается в следующие трое суток. Текущие прогнозы показывают, что эти критерии будут выполнены в понедельник, 12 октября. Отопление во всех домах планируется подключать постепенно в течение трех дней.

Кабанова отметила, что в этом году финансовая дисциплина жителей заслуживает положительной оценки: ни одному зданию не грозит задержка подключения отопления из-за долгов. Этому способствуют как своевременная оплата счетов жильцами, так и систематическая работа компании с должниками.

Темы

Rīgas namu pārvaldnieks

Другие сейчас читают