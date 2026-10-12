Скоро рижанам станет тепло - Rīgas namu pārvaldnieks начинает топить

Как сообщила Кабанова, RNP начинает отопительный сезон с наступлением устойчиво прохладной погоды, когда в течение как минимум трех суток температура воздуха не превышает +14 градусов, а временами опускается до +8 градусов, при этом такая же или более прохладная погода ожидается в следующие трое суток. Текущие прогнозы показывают, что эти критерии будут выполнены в понедельник, 12 октября. Отопление во всех домах планируется подключать постепенно в течение трех дней.