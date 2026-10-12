Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:02
В понедельник местами пройдут кратковременные дожди
В понедельник местами в Латвии ожидается кратковременный дождь, больше всего осадков выпадет в Курземе, прогнозируют синоптики.
Временами из-за облаков будет выглядывать солнце, а воздух прогреется до +10...+13 градусов. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, в Курземе - ветер переменных направлений.
В Риге существенных осадков не ожидается, временами будет показываться солнце, а температура воздуха в столице составит около +12 градусов.
Погоду в Латвии определяет уходящий циклон.