В понедельник местами пройдут кратковременные дожди
Фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

В понедельник местами пройдут кратковременные дожди

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

В понедельник местами в Латвии ожидается кратковременный дождь, больше всего осадков выпадет в Курземе, прогнозируют синоптики.

Временами из-за облаков будет выглядывать солнце, а воздух прогреется до +10...+13 градусов. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, в Курземе - ветер переменных направлений.

В Риге существенных осадков не ожидается, временами будет показываться солнце, а температура воздуха в столице составит около +12 градусов.

Погоду в Латвии определяет уходящий циклон.

Темы

КурземеПрогноз погоды

Другие сейчас читают