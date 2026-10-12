Агрессия в детском хоккее Латвии: меняться должны все - и игроки, и родители, и тренеры

Эффективной мерой могло бы стать и взаимное соглашение между клубами относительно основополагающих принципов: "Один из вариантов — вместо того чтобы обращаться ко всей команде, конкретный тренер в конкретном клубе может сказать конкретному родителю: «Вам нельзя смотреть игру!» Полезным было бы и сотрудничество клубов: если бы обиженный родитель решил перейти в другой клуб, там ему сказали бы: «Так нельзя, мы вас не примем», — ведь должна быть ясность относительно того, что именно произошло. Если объединить эти подходы и действовать сообща, результаты могут быть лучше".