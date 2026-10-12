Агрессия в детском хоккее Латвии: меняться должны все - и игроки, и родители, и тренеры
Детский спорт в Латвии столкнулся с проблемой агрессии, чрезмерных эмоций и нездоровой атмосферы вокруг соревнований. Эксперты считают, что изменить ситуацию одними штрафами и дисквалификациями не получится - необходимы перемены в культуре спорта и отношении взрослых к детям.
Совсем недавно во время хоккейного матча в Елгаве с участием детских команд страсти накалились настолько, что в ходе неприятного инцидента некоторые родители даже вышли на лед. Подобный случай в латвийском детском спорте - далеко не первый. Эксперты полагают, что культуру поведения необходимо менять на всех уровнях, сообщает LSM+.
По мнению экспертов, проблема заключается не только в поведении родителей и игроков двух конкретных клубов, но и в атмосфере детско-юношеского хоккея в целом. "Нам нужно меняться. Нужно менять отношение к детскому спорту - к тому, что происходит в этом возрасте", - говорит хоккейный тренер Олег Сорокин.
В Латвии хоккей — это вид спорта, который ложится тяжелым финансовым бременем на плечи родителей. Кроме того, из-за нехватки ледовых арен родителям часто приходится выстраивать весь свой распорядок дня вокруг тренировок детей. Эти факторы в сочетании с глубокими традициями и огромной популярностью хоккея в Латвии создают напряженную обстановку, которую не всегда удается удержать в рамках здравого смысла. По мнению Олега Сорокина, для позитивных перемен в культуре поведения необходимо, чтобы другие родители умели вовремя остудить чей-то пыл.
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Эффективной мерой могло бы стать и взаимное соглашение между клубами относительно основополагающих принципов: "Один из вариантов — вместо того чтобы обращаться ко всей команде, конкретный тренер в конкретном клубе может сказать конкретному родителю: «Вам нельзя смотреть игру!» Полезным было бы и сотрудничество клубов: если бы обиженный родитель решил перейти в другой клуб, там ему сказали бы: «Так нельзя, мы вас не примем», — ведь должна быть ясность относительно того, что именно произошло. Если объединить эти подходы и действовать сообща, результаты могут быть лучше".
Бывший хоккеист сборной Латвии Екаб Редлихс — квалифицированный тренер, но он также ведет активную деятельность вне хоккея, работая коучем по личностному развитию. Латвийская федерация хоккея направляет к нему на консультации юных хоккеистов, допустивших нарушения, не связанные непосредственно с игрой. "Нужно понимать, как мы подходим к этому вопросу. К сожалению, даже сами тренеры не всегда придерживаются правильных норм - взять хотя бы сквернословие. Мы знаем, что тренеры ругаются матом. Можно спорить, хорошо это или плохо - мол, это просто иная культура, но, по сути, такое поведение недопустимо. Особенно в детско-юношеском хоккее.
Мы формируем спортсменов и мужчин, а не людей, которых нужно унижать, чтобы они начали работать. Мы формируем саму латвийскую культуру», — отмечает Екаб Редлихс.
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Он считает, что культура латвийского хоккея должна кардинально измениться, причем на всех уровнях: начиная с руководства федерации, которое не всегда проявляет достаточную твердость, и заканчивая поведением тренеров, родителей и игроков - как на льду, так и за его пределами.