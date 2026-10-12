"Люди перестают платить и уезжают": банкир объяснил, почему правительству не стоит повышать налоги

"Я не вижу, как мы можем продолжать повышать налоги в Латвии. С каждым повышением налогов у нас снижается продуктивность экономики", - заявил Идельсонс в программе "Naudas cena" на TV24. По его мнению, одна из самых острых проблем латвийской экономики - нехватка капитала. Именно деньги, которые предприятия могут направить на инвестиции, позволяют им развиваться, расширять производство, создавать большую добавленную стоимость и в перспективе платить больше налогов. "К сожалению, в Латвии по разным историческим причинам капитала очень мало", - пояснил банкир.