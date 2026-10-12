"Люди перестают платить и уезжают": банкир объяснил, почему правительству не стоит повышать налоги
В Латвии не стоит пытаться решать проблемы государственного бюджета за счет дальнейшего повышения налогов. Это ограничивает возможности предприятий развиваться, сокращает доступный капитал и в итоге может привести к снижению налоговых поступлений, считает председатель правления Signet Bank Роберт Идельсонс.
"Я не вижу, как мы можем продолжать повышать налоги в Латвии. С каждым повышением налогов у нас снижается продуктивность экономики", - заявил Идельсонс в программе "Naudas cena" на TV24. По его мнению, одна из самых острых проблем латвийской экономики - нехватка капитала. Именно деньги, которые предприятия могут направить на инвестиции, позволяют им развиваться, расширять производство, создавать большую добавленную стоимость и в перспективе платить больше налогов. "К сожалению, в Латвии по разным историческим причинам капитала очень мало", - пояснил банкир.
В такой ситуации повышение налоговой нагрузки лишь усугубляет проблему. У предприятий и жителей остается меньше средств, которые можно вложить в развитие бизнеса, новые проекты и экономический рост. Идельсонс предупреждает, что постоянное повышение налогов не может быть долгосрочным решением бюджетных проблем. В определенный момент оно способно дать обратный результат: налоговые поступления перестанут расти, поскольку экономическая активность начнет снижаться.
"Никто не отменял и такой эффект: чем больше повышаются налоги, тем меньше в какой-то момент становится отдача. Люди перестают платить налоги, уезжают, что-то происходит - и все переворачивается с ног на голову", - отметил он.
По мнению главы Signet Bank, поэтому следующему правительству придется искать другие способы решения бюджетных проблем. Причем это потребует более сложной и политически неудобной работы, чем очередное повышение налогов. "Я ожидаю от следующего правительства, что оно наконец начнет принимать и популярные, и непопулярные решения и приступит к сокращению государственных расходов", - заявил Идельсонс.
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Однако, по его мнению, важно не просто уменьшить расходы, а пересмотреть сами функции государства и самоуправлений. Следует определить, какие задачи действительно необходимо выполнять за счет общественных средств, а от каких государственный сектор может отказаться.
Иделсон считает, что в Латвии государственные и муниципальные структуры по-прежнему занимаются многими вопросами, в которых участие властей не является обязательным. Сравнение с другими странами Европейского союза, по его словам, показывает, что роль государства в отдельных отраслях можно было бы существенно пересмотреть. Он надеется, что правительство, которое будет сформировано после выборов, наконец решится использовать эти возможности, даже если соответствующие решения окажутся непопулярными.