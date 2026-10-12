4,4 млн евро заплатили консультантам, но договора нет: что происходит со сделкой по Tet и LMT
Американский банк J.P. Morgan получает 300 000 евро в месяц за подготовку сделки по выкупу долей телекоммуникационных компаний Tet и Latvijas mobilais telefons (LMT). К концу августа на консультантов потратили уже 4,4 млн евро, однако договор так и не подписан, а инвестор не найден. Теперь правительство Латвии должно решить, как действовать дальше.
Как сообщает передача TV3 "Nekā personīga", за три летних месяца J.P. Morgan причитается 900 000 евро. Кроме того, банк получает фиксированную плату за отдельные работы в размере 1,1 млн евро. Самое крупное вознаграждение предусмотрено в виде премий за привлечение инвестора и финансирования, но его банк получит только в случае успешного завершения сделки.
В целом к концу августа на услуги консультантов, привлеченных для подготовки выкупа долей Tet и LMT, было потрачено 4,4 млн евро.
По данным передачи, на этой неделе компания по управлению государственными активами Possessor получила от консультантов счета на 740 000 евро, а также перечислила еще 612 000 евро.
На что ушли миллионы евро
Подготовка сделки была разделена на два этапа. Первый этап под названием Sprint предусматривал оценку возможных сценариев сделки. За эту работу консультанты получили 1,44 млн евро. Второй этап, названный Milda, включал углубленную проверку компаний и подготовку к приобретению долей. Его стоимость к концу августа достигла 3,04 млн евро.
По информации "Nekā personīga", финансовая, налоговая, юридическая, техническая и коммерческая проверка компаний уже завершена. Однако договор купли-продажи до сих пор отсутствует. Более того, в июле истек срок действия меморандума о взаимопонимании между латвийской стороной и шведским телекоммуникационным концерном Telia.
Премьер потребовал остановить работу консультантов
30 сентября премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что на подготовку сделки неэффективно потрачены миллионы евро, и призвал расторгнуть договоры с консультантами. Тогда премьер назвал сумму в 13,6 млн евро. Однако, как уточнила передача "Nekā personīga", таких расходов удалось бы достичь, если бы проект продолжался до конца года.
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После заявления Кулбергса, 1 октября, работу консультантов и выплаты им приостановили. В интервью передаче премьер подтвердил, что прежний процесс подготовки сделки остановлен. По его словам, его не устраивает то, как продвигался проект. Кулбергс считает, что LMT следует присоединить к Tet, а затем привлечь стратегического инвестора уже в объединенную компанию.
Министр экономики не согласен с премьером
Министр экономики Виктор Валайнис считает, что премьер-министр получил неверную информацию о ходе подготовки сделки. По словам министра, он не обсуждал этот вопрос с Кулбергсом.
Валайнис защищает работу консультантов. Он объясняет, что углубленная проверка и оценка стоимости обеих компаний понадобились бы независимо от того, какой сценарий сделки в итоге выбрали бы. Кроме того, для предприятий разработали новые бизнес-стратегии, которые должны помочь правительству принять обоснованное решение.
Комментируя идею Кулбергса присоединить LMT к Tet, министр заявил, что в результате такого решения обе компании фактически оказались бы под контролем шведской стороны.
Советник премьера считает нынешнюю схему ошибочной
Советник премьер-министра Валтерс Болeвицс также раскритиковал существующую структуру сделки. Она предусматривает выкуп принадлежащих Telia долей, после чего часть акций планируется предложить на бирже, а другую часть продать частному инвестору. По мнению советника, такой подход ошибочен. Он считает, что латвийской стороне следует добиваться более низкой цены покупки, поскольку Telia намерена уйти с латвийского рынка.
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Передача также сообщила, что канцелярия премьер-министра пыталась добиться назначения Болeвица на должность в компании, которую планировалось создать в результате объединения Tet и LMT. По данным журналистов, на этом настаивал Possessor, однако государственные компании Latvenergo и Latvijas valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) выступили против такой идеи.
Сделка продвигалась без регулярного контроля
Еще одна проблема, о которой рассказала передача, связана с контролем за подготовкой сделки. С лета не проводились заседания рабочей группы по надзору за процессом, хотя ранее они должны были проходить раз в две недели.
Кроме того, Министерство экономики, по информации журналистов, не предоставляло правительству регулярные отчеты о ходе подготовки сделки.
Советник премьера Болeвицс сообщил, что на следующей неделе министерство должно представить правительству отчет о расходах на консультантов и выполненной ими работе. После этого Кабинет министров примет решение о дальнейших действиях.
Кому сейчас принадлежат Tet и LMT
Латвийское государство уже несколько лет ведет переговоры с Telia о выкупе принадлежащих шведской компании долей в Tet и LMT. Telia подписала меморандум о взаимопонимании с Латвией, Latvenergo и LVRTC о продаже всех принадлежащих ей акций обеих компаний.
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Сейчас структура собственности выглядит следующим образом:
- Tet: государству через Possessor принадлежит 51% долей, а дочерней компании Telia - Tilts Communications - 49%.
- LMT: Telia и ее дочерней компании Sonera Holding принадлежат в общей сложности 49% капитала. Латвийской стороне через LVRTC принадлежит 23%, компании Tet - еще 23%, а Possessor - 5%.
После выкупа долей Telia и привлечения стратегического инвестора предполагалось, что четыре стороны - Latvenergo, LVRTC, Possessor и новый инвестор - смогут получить примерно по 25% капитала объединенной структуры.
Однако пока сделка не завершена, инвестор не привлечен, а правительство должно определиться, продолжать ли проект в прежнем виде или менять его концепцию.