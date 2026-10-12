4,4 млн евро заплатили консультантам, но договора нет: что происходит со сделкой по Tet и LMT

После заявления Кулбергса, 1 октября, работу консультантов и выплаты им приостановили. В интервью передаче премьер подтвердил, что прежний процесс подготовки сделки остановлен. По его словам, его не устраивает то, как продвигался проект. Кулбергс считает, что LMT следует присоединить к Tet, а затем привлечь стратегического инвестора уже в объединенную компанию.