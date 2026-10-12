В Дании роботы готовятся заменить сотрудников супермаркетов - скоро они начнут работать самостоятельно

Пока роботы работают под управлением человека. Оператор помогает им научиться правильно обращаться с товарами разного размера и формы. Предполагается, что уже в начале 2027 года роботы смогут самостоятельно пополнять полки магазинов. В первую очередь их планируют использовать ночью, когда супермаркеты закрыты и покупателей в торговых залах нет.