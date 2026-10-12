В Дании роботы готовятся заменить сотрудников супермаркетов - скоро они начнут работать самостоятельно
Представьте, что вы заходите в супермаркет, а между торговыми полками работают не сотрудники, а роботы. В Дании такой сценарий уже проверяют на практике. Если эксперимент окажется успешным, в начале 2027 года роботы смогут самостоятельно пополнять запасы товаров, пока магазины закрыты для покупателей.
В одном из супермаркетов сети Føtex неподалеку от Копенгагена тестируют роботов, которые в будущем должны будут самостоятельно расставлять товары на полках и тем самым облегчить повседневную работу сотрудников.
Роботов разработал датский стартап Hive Robots, а техническую платформу для них создала китайская компания Unitree. С июня машины учатся выполнять различные повседневные задачи: брать товары, размещать их на полках и многократно повторять одни и те же действия.
Пока роботы работают под управлением человека. Оператор помогает им научиться правильно обращаться с товарами разного размера и формы. Предполагается, что уже в начале 2027 года роботы смогут самостоятельно пополнять полки магазинов. В первую очередь их планируют использовать ночью, когда супермаркеты закрыты и покупателей в торговых залах нет.
Эксперимент проводится совместно с крупнейшей розничной компанией Дании Salling Group, которой принадлежат более 2000 магазинов в шести европейских странах.
По оценкам Føtex, сейчас сотрудники тратят примерно 40-50% рабочего времени на пополнение полок. Компания рассчитывает, что внедрение роботов позволит частично автоматизировать эту монотонную работу, а персонал сможет уделять больше внимания обслуживанию покупателей.
В дальнейшем обязанности роботов могут расшириться. Например, их планируют научить проверять сроки годности товаров и находить продукты, которые оказались не на своих местах. Однако пока технология еще не настолько развита, чтобы полностью заменить людей. Роботы по-прежнему работают медленнее сотрудников магазина и нуждаются в постоянном контроле.