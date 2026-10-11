Неделя начнется с дождей и туманов, но затем погода изменится
В начале новой недели жителей Латвии ждут дожди, туманы и переменчивая погода, однако ближе к выходным станет суше и чаще будет выглядывать солнце. Днем воздух прогреется до +8...+13 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В понедельник на погоду в Латвии будет влиять циклон над Балтийским морем. Во вторник его сменит область высокого атмосферного давления, а уже в среду с запада приблизится новый циклон.
В начале недели ветер немного стихнет, поэтому на обширных территориях страны образуется густой туман. Однако в середине недели ветер вновь усилится.
В понедельник и вторник небо преимущественно будет затянуто облаками, лишь временами возможны прояснения. Ожидаются кратковременные дожди, а в ночь на понедельник местами пройдут сильные ливни. На морском побережье не исключены грозы. Из-за слабого ветра ночью во многих местах будет образовываться туман, который местами сохранится и утром. В темное время суток температура воздуха опустится до +4...+9 градусов, а днем составит +8...+13 градусов.
В среду небо также преимущественно останется облачным. Ночью и утром местами вновь ожидается туман. По мере приближения нового циклона с запада ветер постепенно усилится. Будет дуть умеренный южный и юго-западный ветер, а на побережье ожидаются порывы.
К концу рабочей недели дожди прекратятся, солнце будет появляться чаще, а сильных порывов ветра не ожидается вплоть до воскресенья.
Впрочем, в последний день недели погода, вероятно, вновь станет более дождливой и ветреной, свидетельствует прогноз синоптиков.