Неделя начнется с дождей и туманов, но затем погода изменится

В понедельник и вторник небо преимущественно будет затянуто облаками, лишь временами возможны прояснения. Ожидаются кратковременные дожди, а в ночь на понедельник местами пройдут сильные ливни. На морском побережье не исключены грозы. Из-за слабого ветра ночью во многих местах будет образовываться туман, который местами сохранится и утром. В темное время суток температура воздуха опустится до +4...+9 градусов, а днем составит +8...+13 градусов.