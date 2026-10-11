МИД выпустил заявление относительно граждан Латвии, находящихся в Непале
Фото: AFP/Scanpix
В спасательной операции задействовано более 400 сотрудников службы безопасности.
В Латвии

МИД выпустил заявление относительно граждан Латвии, находящихся в Непале

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Находящиеся в Непале латвийцы, которые зарегистрировались в консульском регистре, находятся в безопасности, сообщило Министерство иностранных дел после произошедшего в воскресенье мощного наводнения в центральном Непале.

Как пишет в соцсетях министр иностранных дел Байба Браже, сотрудники внешнеполитического ведомства с раннего утра обобщали данные о внесенных в консульский регистр латвийцах, которые в настоящее время находятся в Непале, в том числе в составе туристической группы агентства Impro.

"На данный момент все, о ком нам известно, находятся в безопасности, так как власти Непала своевременно разослали предупреждение", - подчеркнула Браже.

Государственное агентство по снижению рисков стихийных бедствий Непала сообщило, что пять человек считаются пропавшими без вести.

Наводнение на реке Будхи-Гандаки было вызвано оползнем, в результате которого резко поднялся уровень воды. В социальных сетях опубликованы видео, на которых видно, как потоки воды смывают населенные пункты и мосты.

В результате селевого потока, обрушившегося на Непал и Тибет в конце августа, погибло около 1450 человек, а более 4500 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

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