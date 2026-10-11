МИД выпустил заявление относительно граждан Латвии, находящихся в Непале

Как пишет в соцсетях министр иностранных дел Байба Браже, сотрудники внешнеполитического ведомства с раннего утра обобщали данные о внесенных в консульский регистр латвийцах, которые в настоящее время находятся в Непале, в том числе в составе туристической группы агентства Impro.