За закрытыми дверями Риги: Otkrito побывал на первом фестивале Open House
10 и 11 октября в Риге впервые прошел международный архитектурный фестиваль Open House, во время которого посетителям открыли двери десятков зданий, обычно недоступных для свободного посещения. Otkrito выбрал три совершенно разных места: Дом конгрессов, архитектурное бюро MARK arhitekti и бизнес-центр Origo One.
Open House Riga - фестиваль, который позволяет увидеть город не только снаружи, но и изнутри. В этом году в программу вошли 40 зданий: исторические постройки, современные офисы, частные дома, архитектурные бюро и другие пространства. Экскурсии бесплатные, но для участия необходимо было заранее регистрироваться.
Сам фестиваль появился в Лондоне в 1992 году, а сегодня проводится более чем в 60 городах мира. В странах Балтии он уже знаком жителям Вильнюса и Таллинна, а теперь к международной инициативе присоединилась и Рига.
Мы решили воспользоваться возможностью и посетить три объекта, чтобы узнать не только об их архитектуре, но и о том, что обычно остается за закрытыми дверями.
Фестиваль Open House:
Первой остановкой стал Рижский дом конгрессов. Здание, расположенное в парке Кронвалда, было построено в 1982 году по проекту архитектора Юриса Гертманиса для нужд Центрального комитета Коммунистической партии Латвии. Первоначально оно называлось Домом политического просвещения. Здесь проходили партийные съезды, конференции и другие мероприятия советского времени.
Позднее здание стало местом событий, сыгравших важную роль в истории Латвии. Именно здесь в 1988 году состоялись пленум творческих союзов и учредительный съезд Народного фронта Латвии, ставшие частью движения за восстановление независимости страны.
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Во время экскурсии нам показали большой зал, в котором сегодня проходят концерты, и отдельную ложу, предназначавшуюся для высокопоставленных партийных руководителей. Было интересно представить, как несколько десятилетий назад здесь проходили официальные собрания и выступления.
Удалось заглянуть и в небольшой кинозал, где можно увидеть старые кинопроекторы. Экскурсия позволила обратить внимание на детали, которые легко пропустить во время обычного посещения концерта, и узнать, как менялось назначение помещений.
Сейчас Дом конгрессов временно служит одной из концертных площадок Латвийского национального симфонического оркестра. Музыканты выступают здесь, пока продолжается реконструкция Большой гильдии, которая раньше была их основной концертной площадкой.
Впереди у самого Дома конгрессов тоже серьезные перемены. Здание планируют перестроить и расширить, превратив в национальный акустический концертный зал Рижской филармонии. Таким образом, бывшее место партийных собраний должно получить совершенно новое назначение.
Следующей остановкой стало архитектурное бюро MARK arhitekti. Здесь мы смогли увидеть рабочее пространство архитекторов и узнать, как организована работа над проектами, которые впоследствии становятся частью городской среды.
О деятельности бюро рассказал архитектор Кристап. По его словам, бюро наиболее известно благодаря таким проектам, как новый корпус Детской клинической университетской больницы и реконструкция Рижского замка. Сейчас команда также ведет масштабную работу над проектом будущей Рижской филармонии.
Особенно интересно было услышать, сколько решений приходится принимать еще до начала строительных работ. За готовыми зданиями, которые мы ежедневно видим в городе, стоят годы проектирования, обсуждений и согласований.
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Последним объектом нашего маршрута стал Origo One - современный бизнес-центр рядом с Центральным железнодорожным вокзалом. Он расположен в комплексе Origo.
Origo считается одним из самых популярных торговых центров Риги. По данным Linstow Baltic, в 2025 году его посетили почти 21 миллион человек.
Во время экскурсии нам показали офисные пространства, террасы и зоны отдыха. Одной из самых заметных деталей интерьера стала большая зеленая стена из настоящего мха, которая выделяется на фоне стекла и других современных материалов.
В бизнес-центре предусмотрены также открытые террасы и озелененные внутренние дворики, где сотрудники могут отдохнуть от работы. Это позволяет увидеть, как в современной офисной архитектуре стараются сочетать рабочие помещения с пространствами для отдыха.
Интересной оказалась и история с растениями в коридорах, размещенными возле панорамных окон. Как объяснили во время экскурсии, они выполняют не только декоративную функцию, но и создают визуальную границу, благодаря которой людям, испытывающим страх высоты, комфортнее находиться рядом с окнами.
Во время экскурсии нам также рассказали о происхождении названия Origo. Оно связано с латинским словом, означающим "начало" или "исток". Для комплекса рядом с Центральным вокзалом, откуда многие начинают свое путешествие по Риге и за ее пределы, такое название выглядит вполне символичным.
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Три экскурсии оказались совершенно разными. В Доме конгрессов мы познакомились с историей здания и планами его преобразования, в MARK arhitekti узнали больше о работе архитекторов, а в Origo One увидели решения, используемые в современных офисах.