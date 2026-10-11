Алиса замолчала: удары по дата-центрам Яндекса нарушили работу десятков сервисов в России
Серия атак украинских беспилотников на инфраструктуру российской технологической компании Яндекс привела к сбоям в работе популярных интернет-сервисов и облачной платформы, которой пользуются компании и разработчики. В том числе популярный голосовой помощник Алиса работает с серьезными перебоями. За несколько дней повреждения получили три дата-центра - в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. Когда удастся полностью восстановить оборудование, пока неизвестно.
Три дата-центра за четыре дня
Первый из трех крупных ударов произошел в ночь на 8 октября в Сасове Рязанской области. В результате атаки беспилотников на объекте возник пожар, а дата-центр пришлось полностью остановить. По данным Reuters, на площадке размещены десятки тысяч серверов, а также два из трех суперкомпьютеров Яндекса, используемых для разработки искусственного интеллекта. Компания не сообщила, получили ли эти вычислительные системы повреждения.
9 октября под удар попал дата-центр в Калужской области. По информации Яндекса, несколько его модулей полностью вышли из строя. Компания продолжила оценивать масштаб повреждений и предупреждала о возможных перебоях в работе сервисов.
Третий инцидент произошел в ночь на 11 октября во Владимирской области. Яндекс подтвердил повреждение инфраструктуры и полную остановку работы объекта. Губернатор региона Александр Авдеев сообщил о пожаре на инфраструктурном объекте и отключении двух электроподстанций, из-за чего без электричества временно остались около 5000 жителей. Из близлежащих зданий организовали эвакуацию. По имеющимся сообщениям, на самих объектах Яндекса пострадавших среди сотрудников не было.
Какие сервисы оказались затронуты
Последствия оказались заметны далеко за пределами самих дата-центров. После остановки площадки в Сасове пользователи сообщали о проблемах с доступом к различным интернет-сервисам, включая продукты Яндекса и платформы других компаний, которые использовали его инфраструктуру.
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Среди сервисов, работа которых нарушалась:
- Yandex Disk, Yandex Mail и Yandex Documents;
- Yandex Music и голосовой помощник Алиса;
- Yandex Go и платежный сервис Yandex Pay;
- видеоконференции Telemost и система умного дома Yandex Home;
- Yandex Cloud, включая вычислительные мощности, базы данных, хранилища и инструменты искусственного интеллекта.
Также о проблемах сообщалось в работе ряда сторонних платформ и организаций, в том числе Avito, Cian, IVI, оператора MegaFon, РЖД, Т-Банка и некоторых российских СМИ. При этом не все перечисленные сбои обязательно связаны с одним и тем же объектом: последствия разных инцидентов могли накладываться друг на друга, сообщает Meduza.
Особенно чувствительными такие перебои могут оказаться для компаний, которые размещают свои сайты, базы данных и приложения в Yandex Cloud. Если облачная инфраструктура становится недоступной, бизнес рискует временно потерять возможность обслуживать клиентов, обрабатывать заказы и выполнять внутренние операции.
Сколько времени займет восстановление
На данный момент конкретных сроков полного восстановления поврежденной инфраструктуры нет. После атаки на объект в Сасове Яндекс сообщил, что специалисты оценивают состояние оборудования и пока не могут подтвердить, возможно ли его восстановление. После удара по Калужскому дата-центру компания также заявила, что масштаб повреждений еще предстоит установить. Во Владимире работа площадки была полностью остановлена, сообщает Reuters.
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Важно различать восстановление отдельных сервисов и ремонт самих дата-центров. Некоторые онлайн-функции могут возобновить работу после переноса нагрузки на другие площадки или переключения на резервные системы. Но если серверы, электропитание или сетевое оборудование физически повреждены, их замена и повторный ввод в эксплуатацию могут занять значительно больше времени.
Президент Украины Владимир Зеленский, говоря об ответных действиях на российские удары по украинской цифровой инфраструктуре, заявил, что Украина действует зеркально. При этом он не подтверждал публично детали каждой отдельной операции против объектов Яндекса.