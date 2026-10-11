Алиса замолчала: удары по дата-центрам Яндекса нарушили работу десятков сервисов в России

Первый из трех крупных ударов произошел в ночь на 8 октября в Сасове Рязанской области. В результате атаки беспилотников на объекте возник пожар, а дата-центр пришлось полностью остановить. По данным Reuters, на площадке размещены десятки тысяч серверов, а также два из трех суперкомпьютеров Яндекса, используемых для разработки искусственного интеллекта. Компания не сообщила, получили ли эти вычислительные системы повреждения.