В последние годы эстонская экономика буксовала.
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Эстония быстро догоняет Латвию по уровню госдолга
Консолидированный долг государственного сектора Эстонии на конец второго квартала 2026 года составлял около 11,2 млрд евро. За год он вырос на 18,9%, а его отношение к ВВП увеличилось с 23% до 26%.
Как сообщают эстонские СМИ, во втором квартале долг госсектора вырос на 7% по сравнению с предыдущим кварталом. Одной из причин стало размещение государственных облигаций на один миллиард евро.
Основная часть долга приходится на зарубежных кредиторов. По состоянию на конец июня займы из-за рубежа составляли около 9,04 млрд евро, а задолженность перед эстонскими кредитными организациями - 1,75 млрд евро.
Государственный долг Латвии составляет 46,9% ВВП, или около 20,2 млрд евро. Это данные на конец 2025 года.
На конец 2025 года средний показатель по ЕС составлял 81,7% ВВП. В Литве – 39,5%.