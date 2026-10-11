Синоптики предупреждают о тумане и сильных ливнях в отдельных районах Латвии
В ночь на понедельник и в первый день новой недели в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, временами будет идти дождь. Ветер останется слабым, местами образуются дымка и туман, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ночью на погоду будет влиять циклон над Балтийским морем. Небо преимущественно затянет облаками, во многих местах временами будет идти дождь, а локально ожидаются даже сильные ливни. Однако местами небо будет проясняться. Ветер будет слабым, на значительной части территории дымка и туман ухудшат видимость. Минимальная температура воздуха составит от +4 до +9 градусов.
В понедельник днем в Латвии сохранится облачная погода, местами возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +9...+13 градусов.
В Риге ночью временами ожидаются прояснения, однако в первой половине ночи периодически будет идти дождь. Ветер будет слабым. Начиная с полуночи образуются дымка и туман, температура воздуха опустится до +5...+7 градусов.
Первый день новой недели в столице будет облачным, вечером возможен кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха составит +10...+12 градусов.