Синоптики предупреждают о тумане и сильных ливнях в отдельных районах Латвии

Ночью на погоду будет влиять циклон над Балтийским морем. Небо преимущественно затянет облаками, во многих местах временами будет идти дождь, а локально ожидаются даже сильные ливни. Однако местами небо будет проясняться. Ветер будет слабым, на значительной части территории дымка и туман ухудшат видимость. Минимальная температура воздуха составит от +4 до +9 градусов.