FT: российские спецслужбы готовят убийства руководителей оборонных предприятий Европы

Как сообщает Financial Times со ссылкой на представителей пяти европейских разведывательных ведомств, российские спецслужбы все чаще рассматривают руководителей оборонных предприятий в качестве потенциальных целей. Речь идет не только о крупнейших производителях вооружений, но и о небольших компаниях, прежде всего занимающихся разработкой и выпуском беспилотников и комплектующих к ним.