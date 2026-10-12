FT: российские спецслужбы готовят убийства руководителей оборонных предприятий Европы
Европейские разведывательные службы предупредили руководителей оборонных предприятий о возросшей угрозе покушений со стороны России. По данным западных спецслужб, Москва расширяет диверсионную деятельность в европейских странах, стремясь ослабить военную поддержку Украины.
Как сообщает Financial Times со ссылкой на представителей пяти европейских разведывательных ведомств, российские спецслужбы все чаще рассматривают руководителей оборонных предприятий в качестве потенциальных целей. Речь идет не только о крупнейших производителях вооружений, но и о небольших компаниях, прежде всего занимающихся разработкой и выпуском беспилотников и комплектующих к ним.
По оценке собеседников издания, Кремль распорядился расширить масштабы диверсионных и других гибридных операций в Европе. Их предполагаемая цель – в ближайшие месяцы существенно ослабить поддержку Киева на фоне затянувшихся боевых действий и экономических трудностей самой России.
Один из высокопоставленных представителей европейской разведки заявил, что уровень угрозы в Европе повысился. Причем опасность теперь касается не только промышленных объектов и инфраструктуры, но и непосредственно людей.
Кремль меняет методы
По информации Financial Times, основную роль в подготовке подобных операций западные спецслужбы отводят российской военной разведке – ГРУ.
Европейские разведчики утверждают, что российские агенты все активнее взаимодействуют с организованными преступными группировками и используют сети посредников, действующих сразу в нескольких странах.
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При этом меняется и организация предполагаемых нападений. Если раньше для выполнения отдельных заданий нередко привлекались завербованные через интернет исполнители, то теперь разведка, логистика, планирование и непосредственное осуществление операций могут распределяться между разными группами.
Такая система позволяет скрывать связи между участниками и затрудняет выявление организаторов.
Руководителям компаний рекомендуют нанимать телохранителей
Особое внимание угрозам уделяют в Германии, где расположены крупные предприятия оборонной промышленности.
Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV), выполняющее функции внутренней разведки, значительно расширило взаимодействие с руководством и сотрудниками оборонных компаний. В частности, предприятиям рекомендуют пользоваться услугами профессиональной личной охраны.
Глава ведомства Синан Селен предупредил немецких парламентариев, что Россия, по данным германских спецслужб, целенаправленно планирует насильственные действия против отдельных людей. При этом меняются не только методы проведения операций, но и круг их участников, в том числе за счет привлечения криминальных структур.
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Несколько руководителей оборонных компаний рассказали Financial Times на условиях анонимности, что за последние шесть месяцев существенно усилили личную охрану по рекомендации государственных служб безопасности.
Другие сообщили, что прибегают к дополнительным мерам защиты преимущественно во время зарубежных поездок.
Главная цель – запугивание
Представители европейских спецслужб считают, что предполагаемые российские операции направлены не только на физическое устранение конкретных руководителей оборонных предприятий.
Не менее важной целью может быть психологическое давление на людей, принимающих решения о производстве и поставках вооружений Украине.
Как пояснил один из собеседников Financial Times, для достижения такого эффекта необязательно доводить покушение до конца. Достаточно создать у руководителей компаний ощущение постоянной угрозы, чтобы заставить их пересмотреть сотрудничество с Украиной.
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Подобная тактика способна влиять и на работу предприятий. Необходимость усиливать охрану, менять маршруты передвижения сотрудников и защищать производственные площадки увеличивает расходы и осложняет повседневную деятельность компаний.