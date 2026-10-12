Три населенных пункта получили особые знаки принадлежности к Селии

Например, на знаке Стабурагса распустились цветы лилейников. Они рассказывают о саде лилейников, который по инициативе селекционера Яниса Васариеша был создан в парке Виганте у памятного знака скале Стабурагс «Божье ухо». На призыв Васариеша в свое время откликнулись и другие латвийские селекционеры, и в середине лета здесь распускается более 1000 дневных лилий. Каждый цветок цветет лишь один день, символизируя способность начать все заново.