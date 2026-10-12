Три населенных пункта получили особые знаки принадлежности к Селии
Селийские западные общины — Даудзева, Серене и Стабурагс — получили свой знак идентичности общины Селии.
Знаки были торжественно вручены в Виесите по завершении VI форума НПО Селии.
Знак идентичности сообщества Селии — это графический символ особого дизайна, подтверждающий принадлежность к исторической земле Селии. Его присуждают за активное гражданское участие и развитие своей местности. С 2021 года знаки широко используются по всей Селии — их размещают у туристических объектов, в центрах сообществ или волостных администрациях, а также применяют в материалах территориального маркетинга, на сувенирах и во множестве других форм.
В каждом знаке заложены характерные для конкретного места символы, которые в ходе интервью с сообществом указали сами местные жители. Для каждого сообщества разработан свой уникальный знак. Автором знаков стала художница, председатель правления сети сотрудничества сообществ «Острова Селии» Дайна Алужане.
Например, на знаке Стабурагса распустились цветы лилейников. Они рассказывают о саде лилейников, который по инициативе селекционера Яниса Васариеша был создан в парке Виганте у памятного знака скале Стабурагс «Божье ухо». На призыв Васариеша в свое время откликнулись и другие латвийские селекционеры, и в середине лета здесь распускается более 1000 дневных лилий. Каждый цветок цветет лишь один день, символизируя способность начать все заново.
В настоящее время по всей исторической земле Селии свой знак идентичности уже получили 42 сообщества, подтверждая принадлежность к племени селонов и к сети сотрудничества сообществ.
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