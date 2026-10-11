Новая беда в Непале: вода смыла десятки домов и мосты, снова пропали люди. ВИДЕО

Это не первое разрушительное наводнение в Непале за последние месяцы. 26 августа 2026 года обвал части ледника на горе Лангтанг-Лирунг у границы с Китаем вызвал мощные потоки воды и сели. Были разрушены 12 гидроэлектростанций, дороги, мосты и населенные пункты. По данным на 6 октября, жертвами той катастрофы стали по меньшей мере 1455 человек. 33 латвийца также все еще числятся пропавшими без вести.