Новая беда в Непале: вода смыла десятки домов и мосты, снова пропали люди. ВИДЕО
Утром 11 октября в центральной части Непала снова произошло разрушительное наводнение. Потоки воды смыли десятки жилых домов и несколько мостов. По меньшей мере четыре человека пропали без вести, спасатели эвакуируют людей из опасных районов, сообщают зарубежные СМИ.
Наводнение затронуло округ Горкха, где стремительно начал подниматься уровень воды в реке Будхи-Гандаки. По информации местных властей, бурный поток смыл около 35-40 домов в нескольких деревнях. Разрушены также мосты и здания, серьезный ущерб нанесен строящемуся проекту гидроэлектростанции.
MORE FOOTAGE OF THE debris-laden flood has surged through the Budhi Gandaki River at Salleri in Gorkha, carrying mud, sediment and rocks downstream. The sudden flood has affected parts of the Manaslu region, Nepal, while authorities continue assessing the situation and possible damage.— Rahul Shivshankar (@RShivshankar) October 11, 2026
По словам местных жителей, наводнение началось примерно в четыре часа утра. В долине реки раздался сильный грохот, после чего вниз по течению устремились потоки воды, несущие грязь и обломки. Людям пришлось в спешке покидать свои дома. В некоторых местах уровень воды на короткое время снижался, однако затем снова резко поднимался. Поэтому ситуация остается чрезвычайно опасной.
Another angle of the Soti Khola Bridge being swept away by powerful flash floods in Nepal https://t.co/vXnyWjUvXk— Surajit (@surajit_ghosh2) October 11, 2026
По предварительным данным, без вести пропали как минимум четыре человека. Связаться с несколькими другими людьми также не удалось. Армия Непала с помощью вертолетов спасла из опасной зоны шестерых человек. Информация о погибших пока не подтверждена. Спасательные службы продолжают выяснять масштабы разрушений и искать пропавших.
Предполагается, что причиной наводнения мог стать оползень, временно перекрывший один из притоков реки. После прорыва образовавшейся естественной плотины огромная масса воды устремилась вниз по долине. Точные причины катастрофы еще устанавливаются. Между тем экстренные службы предупреждают, что уровень воды в реке продолжает колебаться. Опасность наводнения сохраняется и в расположенных ниже по течению районах.
Это не первое разрушительное наводнение в Непале за последние месяцы. 26 августа 2026 года обвал части ледника на горе Лангтанг-Лирунг у границы с Китаем вызвал мощные потоки воды и сели. Были разрушены 12 гидроэлектростанций, дороги, мосты и населенные пункты. По данным на 6 октября, жертвами той катастрофы стали по меньшей мере 1455 человек. 33 латвийца также все еще числятся пропавшими без вести.