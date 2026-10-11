Трампа хотят остановить: в Конгрессе США готовят законопроект против закупок российской нефти
В американском Конгрессе готовится новая законодательная инициатива, предусматривающая полный запрет на приобретение нефти из России. Ее авторами выступают представители обеих ведущих политических партий США.
О подготовке законопроекта сообщил республиканец Брайан Фицпатрик, представляющий штат Пенсильвания в Палате представителей Конгресса США. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети X.
We will be introducing bipartisan legislation to block any and all purchases of Russian oil. It will be called the “Ronald Reagan Peace Through Strength Act.” It will be forced to the Floor via discharge and it will pass overwhelmingly. #PeaceThroughStrength— Rep. Brian Fitzpatrick 🇺🇸 (@RepBrianFitz) October 10, 2026
Документ получит название "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу". Его главная цель – законодательно исключить возможность любых закупок российской нефти.
Для рассмотрения инициативы Фицпатрик намерен воспользоваться специальной парламентской процедурой, позволяющей вынести законопроект на голосование всей Палаты представителей, даже если его продвижению препятствуют руководство палаты или профильный комитет.
Однако для запуска такой процедуры необходимо собрать подписи как минимум 218 конгрессменов, то есть абсолютного большинства членов Палаты представителей.
Фицпатрик уверен, что законопроект получит широкую поддержку законодателей. О готовности проголосовать за него уже заявил другой республиканец – Дон Бейкон, представляющий штат Небраска. Он также выступил с критикой решения Трампа разрешить закупки российского дизельного топлива.
Поводом для новой законодательной инициативы стали договоренности между Вашингтоном и Москвой, о которых американский президент сообщил 9 октября после телефонного разговора с Путиным. Трамп охарактеризовал переговоры как весьма успешные и объявил о согласовании поставок российского дизельного топлива в США и на международный рынок.