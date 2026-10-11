Трампа хотят остановить: в Конгрессе США готовят законопроект против закупок российской нефти

Поводом для новой законодательной инициативы стали договоренности между Вашингтоном и Москвой, о которых американский президент сообщил 9 октября после телефонного разговора с Путиным. Трамп охарактеризовал переговоры как весьма успешные и объявил о согласовании поставок российского дизельного топлива в США и на международный рынок.