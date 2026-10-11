Хватит ли в Латвии воды на всех и когда придется об этом беспокоиться?
В настоящее время Латвия входит в число европейских стран, где о нехватке воды в повседневной жизни практически не приходится задумываться. Мы находимся в очень комфортном положении – нагрузка на водные ресурсы у нас одна из самых низких в Европейском союзе.
Однако изменения климата не сулят ничего хорошего: качество воды ухудшается, у людей возникают все новые и все более серьезные проблемы.
Пока можно чувствовать себя в безопасности
Для сравнения доступности воды в разных странах Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС) использует индекс водопользования WEI+. Он показывает потребление воды как долю возобновляемых ресурсов пресной воды на определенной территории за квартал. Если показатель превышает 20%, считается, что водные ресурсы испытывают дефицит, а при превышении 40% дефицит воды становится серьезным.
Данные за 2023 год свидетельствуют об огромных различиях между европейскими странами. В наиболее неблагоприятный сезон на Мальте индекс WEI+ достигал 92,1%, на Кипре – 66,7%, в Греции – 37,4%, в Италии – 33,9%, в Португалии – 30,7%, в Испании – 26,5%. В свою очередь, в Латвии максимальный сезонный показатель составлял всего 0,8%. В Эстонии он достигал 1,7%, а в Литве – 0,6%.
Таким образом, Латвия использует лишь небольшую часть доступных ей возобновляемых водных ресурсов. Однако опыт Европы показывает, насколько быстро вода может превратиться из привычного природного богатства в стратегический ресурс. В 2023 году нехватка воды хотя бы в течение одного квартала затронула 28% территории ЕС и 32% его населения. В более длительной перспективе сезонный дефицит воды ежегодно затрагивает в среднем около 30% территории ЕС и 33% населения. Причем проблема больше не ограничивается Средиземноморским регионом – она затрагивает и отдельные речные бассейны в других частях Европы. Этим летом серьезная нехватка воды ощущалась не только на юге, но и во многих странах Центральной Европы.
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Дождей станет больше?
Климатические модели показывают, что в долгосрочной перспективе общее количество осадков в Латвии может увеличиться. Однако для оценки доступности воды недостаточно просто подсчитать все миллиметры осадков, выпавших за год.
Представим себе два летних сезона. В одном дожди идут регулярно – каждые несколько дней. В другом целый месяц стоит засуха, после чего за один-два дня выпадает огромное количество осадков. Годовая или месячная статистика может выглядеть примерно одинаково, однако для природы, сельского хозяйства и людей это совершенно разные ситуации.
Умеренный дождь постепенно впитывается в почву, увлажняет ее и пополняет запасы подземных вод. В свою очередь, во время очень сильного ливня почва не способна впитать всю воду. Значительная ее часть быстро стекает по поверхности, попадает в канавы, реки и канализационные системы. В городах проблема выражена еще сильнее, поскольку асфальтированные улицы, автостоянки, крыши и другие водонепроницаемые поверхности не позволяют осадкам впитываться в землю.
Поэтому возможна ситуация, когда осадков в целом выпадает достаточно много, но после продолжительной засухи в почве и верхних слоях подземных вод все равно наблюдается нехватка влаги.
Европейское агентство по окружающей среде предупреждает, что изменения климата усилят сезонные колебания доступности пресной воды. Периоды засухи могут стать более частыми и интенсивными, а их последствия – более серьезными. По оценке ЕАОС, с учетом тенденций, наблюдаемых с 2010 года, маловероятно, что к 2030 году проблема нехватки воды в Европе существенно уменьшится.
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Что произойдет с водой у нас под ногами?
Для Латвии особенно важны подземные воды. Поэтому существенное значение имеет вопрос, не приведут ли изменения климата к сокращению и этих запасов. Исследователи Латвийского университета совместно с коллегами смоделировали влияние изменений климата на уровень подземных вод в странах Балтии вплоть до конца нынешнего столетия. В исследовании использовались 13 региональных климатических моделей EURO-CORDEX и три сценария изменения климата.
Результаты не выглядят катастрофическими. В большинстве исследованных мест в долгосрочной перспективе прогнозируется даже общее повышение уровня подземных вод по сравнению с недавней климатической нормой. Однако в ближайшем будущем возможно и снижение уровня подземных вод.
Особенно чувствительными к таким изменениям могут оказаться неглубоко залегающие грунтовые воды. Их уровень гораздо быстрее реагирует на недостаток осадков, чем более глубокие водоносные горизонты. Поэтому во время продолжительного жаркого и засушливого лета первыми проблемы могут ощутить, например, владельцы частных домов, использующие неглубокие колодцы, а также фермеры.
Все быстро меняется
В обзоре существенных вопросов управления водными ресурсами Латвии, опубликованном в 2025 году специалистами Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), отмечается, что повышение температуры воздуха и воды, более мягкие и короткие зимы, а также учащение экстремальных погодных явлений, например периодов засухи, за которыми следуют сильные ливни, изменяют как количество воды, в том числе подземной, так и ее качество. Более продолжительные безморозные периоды и более раннее начало весеннего половодья изменяют речной сток и влияют на биологические процессы, например могут воздействовать на сроки нереста и миграцию рыб. Это способно нарушить равновесие природных экосистем и сократить биологическое разнообразие.
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Ученые подчеркивают, что на морском побережье последствия изменений климата становятся особенно заметными. Повышение уровня моря, более интенсивные штормы и высокие волны способствуют размыванию берегов, увеличивая также угрозу инфраструктуре и застройке. Более теплая вода и сокращение продолжительности ледового сезона способствуют массовому размножению водорослей, возникновению дефицита кислорода в более глубоких слоях воды и распространению чужеродных видов.
Хотя изменения климата сами по себе не являются единственным фактором, определяющим ухудшение состояния водных ресурсов, они существенно усиливают воздействие уже существующих нагрузок – как загрязнения, так и гидроморфологических изменений.
Эксперты LVĢMC также отмечают, что изменения климата повышают риск наводнений как в городах, так и в сельской местности, поскольку более интенсивные осадки, быстрое таяние снега и учащение штормов могут вызывать кратковременные, но значительные подъемы уровня воды. На реках это может проявляться в виде стремительных паводков, затапливающих обширные территории, а в городах – в виде наводнений, вызванных ливнями, из-за недостаточной способности систем дождевой канализации отводить и накапливать воду, а также недостаточного количества зеленых зон, способных поглощать дождевую воду.
Ожидается, что под влиянием изменений климата увеличится и риск ледовых заторов и связанных с ними наводнений в зимний сезон, поскольку оттепели в сочетании со снегопадами будут способствовать увеличению числа случаев образования скоплений шуги и ледовых заторов. В периоды, когда оттепели чередуются с морозами, риск образования шуги и ледовых заторов также значительно возрастает.
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Все эти процессы не только угрожают безопасности жителей и инфраструктуре, но и увеличивают попадание загрязняющих веществ в водоемы – как вследствие поверхностного стока, переносящего загрязнения, так и в результате аварийных переливов в системах канализации и других подобных явлений.
С качеством воды уже есть проблемы
В исследовании LVĢMC отмечается, что всего в Латвии насчитывается 785 поверхностных водных объектов, из которых 509 относятся к рекам и 276 – к озерам. Обобщив результаты мониторинга экологического качества поверхностных вод за 2024 год, специалисты пришли к выводу, что лишь 36% речных и озерных водных объектов Латвии имеют хорошее или высокое экологическое качество.
Высокое экологическое качество отмечено у 18 водных объектов, или 2% от общего числа речных и озерных водных объектов. В хорошем экологическом состоянии находятся 259 водных объектов (34%), а в среднем – 332 водных объекта (43%). Плохое и очень плохое качество отмечено соответственно у 123 (16%) и 41 (5%) водного объекта.