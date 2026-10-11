Хватит ли в Латвии воды на всех и когда придется об этом беспокоиться?

Таким образом, Латвия использует лишь небольшую часть доступных ей возобновляемых водных ресурсов. Однако опыт Европы показывает, насколько быстро вода может превратиться из привычного природного богатства в стратегический ресурс. В 2023 году нехватка воды хотя бы в течение одного квартала затронула 28% территории ЕС и 32% его населения. В более длительной перспективе сезонный дефицит воды ежегодно затрагивает в среднем около 30% территории ЕС и 33% населения. Причем проблема больше не ограничивается Средиземноморским регионом – она затрагивает и отдельные речные бассейны в других частях Европы. Этим летом серьезная нехватка воды ощущалась не только на юге, но и во многих странах Центральной Европы.