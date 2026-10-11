Били кулаками и ремнем: в школе Озолниеки снова инцидент с агрессией учеников - четверо на одного

Инцидент произошел 24 сентября во время большой перемены, когда школьники направлялись на урок физкультуры. По словам отца пострадавшего, на его сына напали четверо: один бил мальчика кулаками, второй - ремнем, а остальные также участвовали в избиении. После случившегося ребенка доставили в больницу, где у него обнаружили синяки и царапины.