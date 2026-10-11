Били кулаками и ремнем: в школе Озолниеки снова инцидент с агрессией учеников - четверо на одного
В средней школе Озолниеки четверо учеников напали на третьеклассника: мальчик попал в больницу с синяками и царапинами. Родители утверждают, что случаи насилия в учебном заведении происходят все чаще и становятся все жестче, сообщает Латвийское телевидение.
Инцидент произошел 24 сентября во время большой перемены, когда школьники направлялись на урок физкультуры. По словам отца пострадавшего, на его сына напали четверо: один бил мальчика кулаками, второй - ремнем, а остальные также участвовали в избиении. После случившегося ребенка доставили в больницу, где у него обнаружили синяки и царапины.
Родители обратились в несколько учреждений. Они также потребовали оценить действия директора школы Эвериты Борисовой. Сама руководительница считает, что учебное заведение действовало в соответствии с установленным порядком. По ее словам, семьям участников конфликта предложили психологическую помощь, а с учениками беседовала и Государственная полиция.
Это не первый случай, когда в средней школе Озолниеки возникают жалобы на безопасность детей. Еще в феврале этого года более 300 родителей потребовали решить проблемы, связанные с агрессивным поведением другого ученика. Тогда они выразили обеспокоенность способностью школы обеспечить безопасную обстановку для обучения.
По факту сентябрьского инцидента Государственная полиция начала административное делопроизводство и выясняет обстоятельства произошедшего. О ситуации также проинформирован Центр защиты детей. Он планирует обсудить случившееся с управлением образования самоуправления. Родители надеются, что последуют конкретные меры, которые помогут предотвратить повторение подобных случаев насилия в школе.