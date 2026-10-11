"Американская мечта" не сбылась: иммигрантка назвала 5 недостатков жизни в США
Семья переехала из Испании в США в надежде попробовать жизнь в другой стране, но в итоге решила вернуться в Европу. Женщина рассказала, что ее так разочаровало в Америке.
Женщина, которая вместе с семьей переехала из Испании в США, поделилась негативным опытом жизни в Америке. По ее словам, после знакомства с американской повседневностью семья решила вернуться в Европу. Своими впечатлениями она поделилась в TikTok, подчеркнув, что рассказывает исключительно о собственном опыте и выражает личное мнение.
Одним из главных разочарований для нее стало качество продуктов питания. Женщина считает, что даже дорогие продукты в США уступают европейским аналогам, а во многие из них добавляют сахар.
"О хлебе в Америке я вообще лучше промолчу", - отметила она.
Еще одной серьезной проблемой женщина назвала медицинское обслуживание. По ее словам, жизнь в США сопровождалась страхом заболеть из-за сложностей с получением медицинской помощи и высоких расходов. Она рассказала о длительном ожидании приема у врача и значительных счетах за медицинские услуги, которые не покрывает страховка.
Не менее важным фактором стало ощущение небезопасности. Женщина обратила внимание на широкое распространение оружия и рассказала о страхе, связанном в том числе с происшествиями в школах.
"Никогда не знаешь, откуда может прийти нападение. В школах постоянно присутствует какое-то чувство страха, и не только там", - поделилась она.
Отдельно женщина остановилась на рабочей культуре в США. По ее наблюдениям, особенно для иммигрантов работа может занимать практически все время, оставляя мало возможностей для других сторон жизни. "В Америке работа - это 99% твоей жизни", - заявила она.
С высокой рабочей нагрузкой связан и еще один недостаток, который отметила женщина, - нехватка времени на семью и отдых. Даже выходные, по ее словам, нередко приходится посвящать покупкам и бытовым делам, на которые в течение рабочей недели не остается времени.
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В результате семья решила вернуться в Европу. История женщины отражает ее личный опыт и не обязательно характеризует условия жизни всех жителей США, однако поднимает вопросы, которые могут иметь значение для тех, кто рассматривает переезд в Америку.