"Американская мечта" не сбылась: иммигрантка назвала 5 недостатков жизни в США

С высокой рабочей нагрузкой связан и еще один недостаток, который отметила женщина, - нехватка времени на семью и отдых. Даже выходные, по ее словам, нередко приходится посвящать покупкам и бытовым делам, на которые в течение рабочей недели не остается времени.