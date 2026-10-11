До 12 лет тюрьмы: в Латвии хотят ужесточить наказание за незаконную перевозку мигрантов
В Латвии могут существенно увеличить сроки лишения свободы за незаконную перевозку людей через государственную границу и помощь в нелегальном пребывании в стране. В наиболее тяжких случаях максимальное наказание может достичь 12 лет тюрьмы.
Министерство юстиции Латвии призывает комиссию Сейма по юридическим вопросам признать срочными поправки к Уголовному закону, предусматривающие ужесточение наказаний за незаконную перевозку людей через государственную границу, обеспечение незаконного пребывания в стране и злоупотребления при предоставлении возможности получить право на проживание. В письме комиссии министерство указывает, что с учетом характера этих преступлений, степени их опасности, потенциального ущерба и рисков для государственной безопасности, а также нынешней геополитической ситуации необходимо как можно скорее увеличить предусмотренные за них наказания. Ведомство считает, что соответствующие изменения следует принять еще в период полномочий 14-го Сейма. По мнению Минюста, такие поправки являются важным и необходимым шагом для обеспечения общественного порядка и безопасности.
В начале сентября Сейм передал на рассмотрение комиссии по юридическим вопросам законопроект, подготовленный депутатами правящей коалиции. Он предусматривает увеличение наказаний за преступления, предусмотренные статьями 285, 285.1 и 285.2 Уголовного закона.
За незаконную перевозку человека через государственную границу максимальный срок лишения свободы в случае основного состава преступления предлагается увеличить до шести лет. В более тяжких случаях максимальное наказание может составить десять или даже 12 лет лишения свободы. Кроме того, законопроект предусматривает ужесточение санкций за обеспечение незаконного пребывания в Латвии и злоупотребления, связанные с предоставлением возможности получить право на проживание.
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Авторы законопроекта отмечают в аннотации, что подобные преступления представляют прямую угрозу неприкосновенности государственной границы и законному контролю за пребыванием людей в Латвии. В нынешних геополитических условиях такие действия, по их оценке, представляют серьезную угрозу национальной безопасности.
Депутаты также считают необходимым усилить превентивные меры, чтобы удержать людей от совершения подобных преступлений. В обосновании законопроекта они указывают на увеличение числа уголовных процессов, связанных с организацией незаконной миграции. Согласно данным, приведенным в аннотации, в 2024 году по фактам незаконной перевозки людей через государственную границу было начато 39 уголовных процессов, в 2025 году - 50, а до 1 июня 2026 года - уже 30. По фактам обеспечения незаконного пребывания в стране в 2024 году началось 50 уголовных процессов, в 2025 году - 80, а до 1 июня 2026 года - 20. В связи со злоупотреблениями при предоставлении возможности получить право на проживание в 2024 году было начато 14 уголовных процессов, в 2025 году - 12, а до 1 июня 2026 года - шесть.
Авторы инициативы считают, что эти показатели свидетельствуют о широком распространении подобных преступлений и необходимости усилить меры по их предупреждению.
При этом предлагаемые поправки пока являются законопроектом: для вступления изменений в силу необходимо завершить установленную законодательную процедуру.