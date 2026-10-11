До 12 лет тюрьмы: в Латвии хотят ужесточить наказание за незаконную перевозку мигрантов

Депутаты также считают необходимым усилить превентивные меры, чтобы удержать людей от совершения подобных преступлений. В обосновании законопроекта они указывают на увеличение числа уголовных процессов, связанных с организацией незаконной миграции. Согласно данным, приведенным в аннотации, в 2024 году по фактам незаконной перевозки людей через государственную границу было начато 39 уголовных процессов, в 2025 году - 50, а до 1 июня 2026 года - уже 30. По фактам обеспечения незаконного пребывания в стране в 2024 году началось 50 уголовных процессов, в 2025 году - 80, а до 1 июня 2026 года - 20. В связи со злоупотреблениями при предоставлении возможности получить право на проживание в 2024 году было начато 14 уголовных процессов, в 2025 году - 12, а до 1 июня 2026 года - шесть.