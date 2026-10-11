В свином фарше из Литвы обнаружили сальмонеллу

Бактерии Salmonella Typhimurium были выявлены в свином фарше в упаковке весом 500 граммов. Номер партии продукта - GM262705092339. В ПВС сообщили, что срок годности этого фарша уже истек, поэтому в настоящее время он больше не доступен для приобретения в торговых точках.