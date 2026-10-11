В свином фарше из Литвы обнаружили сальмонеллу
Продовольственно-ветеринарная служба Латвии обнаружила опасные бактерии в свином фарше литовского происхождения. Срок годности продукта уже истек, и, по данным ведомства, в продаже его больше нет.
Бактерии Salmonella Typhimurium были выявлены в свином фарше в упаковке весом 500 граммов. Номер партии продукта - GM262705092339. В ПВС сообщили, что срок годности этого фарша уже истек, поэтому в настоящее время он больше не доступен для приобретения в торговых точках.
Информацию об обнаружении бактерий служба внесла в европейскую систему быстрого оповещения о рисках, связанных с пищевыми продуктами и кормами.
Бактерии рода Salmonella вызывают сальмонеллез - инфекционное заболевание, которое преимущественно поражает желудочно-кишечный тракт.
Заражение может произойти при употреблении недостаточно термически обработанных продуктов животного происхождения, содержащих сальмонеллы, а также блюд, приготовленных из таких продуктов. Еще один путь заражения - употребление пищи, приготовленной в условиях несоблюдения санитарных норм.