Большинство латвийских автоводителей признались в агрессивной езде
В Латвии 66% водителей время от времени практикуют агрессивное вождение, сообщили представители Miltton Latvia со ссылкой на результаты опроса "Индекса ответственного вождения Carlsberg 0.0".
При этом 6% водителей признались, что часто ведут себя агрессивно за рулем, а 60% – редко.
Данные исследования свидетельствуют, что к агрессивному вождению склонны 73% мужчин и 57% женщин.
Анализ ответов представителей разных возрастных групп показал, что чаще всего агрессивное вождение практикуют водители в возрасте от 30 до 39 лет – 80% из них признались, что хотя бы иногда ведут себя агрессивно за рулем. Среди водителей в возрасте от 40 до 49 лет этот показатель составляет 70%. В свою очередь, среди опрошенных в возрасте от 18 до 29 лет и от 50 до 59 лет опыт агрессивного вождения признали по 66%.
В опросе, состоявшемся в сентябре 2026 года, приняли участие 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что у латвийских автоводителей обнаружилась одна привычка, за которую они дорого платят.