Большинство латвийских автоводителей признались в агрессивной езде

Анализ ответов представителей разных возрастных групп показал, что чаще всего агрессивное вождение практикуют водители в возрасте от 30 до 39 лет – 80% из них признались, что хотя бы иногда ведут себя агрессивно за рулем. Среди водителей в возрасте от 40 до 49 лет этот показатель составляет 70%. В свою очередь, среди опрошенных в возрасте от 18 до 29 лет и от 50 до 59 лет опыт агрессивного вождения признали по 66%.