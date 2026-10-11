Стало известно, что США предложили Кремлю в обмен на перемирие в Украине

По информации американских СМИ, ссылающихся на источники, знакомые с ходом переговоров. предложения обсуждались в конце сентября. Вашингтон пытался убедить Кремль согласиться на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре либо на перемирие в Черном море. Для этого американские переговорщики подготовили пакет экономических стимулов.