Стало известно, что США предложили Кремлю в обмен на перемирие в Украине
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность размораживания российских активов, заключения крупной сделки с нефтяной компанией "Лукойл" и снятия ограничений на экспорт белорусских калийных удобрений. Взамен Вашингтон рассчитывал добиться от Москвы хотя бы частичного прекращения боевых действий в Украине.
По информации американских СМИ, ссылающихся на источники, знакомые с ходом переговоров. предложения обсуждались в конце сентября. Вашингтон пытался убедить Кремль согласиться на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре либо на перемирие в Черном море. Для этого американские переговорщики подготовили пакет экономических стимулов.
Одним из наиболее существенных предложений стала возможная разблокировка российских государственных активов, замороженных после начала полномасштабного вторжения в Украину. Речь шла о миллиардах долларов, которые Москва могла получить еще до вступления перемирия в силу.
Второй пункт касался нефтяной компании "Лукойл". Обсуждалась возможность продажи части ее зарубежных активов инвесторам с Ближнего Востока. Стоимость потенциальной сделки оценивалась в миллиарды долларов. По сведениям The New York Times, некоторые заинтересованные инвесторы имели деловые связи с представителями американской переговорной команды.
Переговоры о продаже зарубежного бизнеса "Лукойла" подтверждаются и другими источниками. В частности, Reuters 8 октября сообщило, что обсуждается участие инвесторов из Катара и Объединенных Арабских Эмиратов, а также американских структур.
Белорусский калий оказался частью переговоров
Третье предложение напрямую затрагивало Беларусь. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер вернулись к вопросу об устранении ограничений, препятствующих экспорту белорусских калийных удобрений.
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Калийная промышленность имеет большое значение для белорусской экономики, поскольку обеспечивает экспортную выручку. Однако западные санкции и прекращение транзита через Литву существенно осложнили поставки продукции на мировые рынки.
До введения ограничений важнейшим экспортным маршрутом для белорусского калия был литовский порт Клайпеда. После прекращения транзита белорусским производителям пришлось переориентировать значительную часть поставок на российскую транспортную инфраструктуру, что увеличило логистические расходы.
При этом пока неизвестно, какие именно ограничения американская сторона предлагала отменить. В частности, неясно, предполагалось ли обсуждать восстановление транзита через Литву.
Украина потребовала гарантий
По информации The New York Times, украинская сторона была удивлена масштабом экономических уступок, которые Вашингтон был готов предложить Москве.
При этом Киев не отверг американские инициативы категорически, но потребовал дополнительных гарантий.
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В частности, украинские представители предложили, чтобы на каждый доллар размороженных российских активов приходился аналогичный объем средств для Украины. Рассматривался и другой вариант – обязательство США предоставить дополнительную военную помощь в случае нарушения перемирия Россией.