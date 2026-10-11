В Латвии в воскресенье будет облачно и дождливо

Утром местами сохранится дымка. В течение дня небо будет преимущественно затянуто облаками, во многих районах периодически будет идти дождь, местами возможны ливни. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер. Максимальная температура воздуха составит +11...+14 градусов.