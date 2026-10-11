Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:12
В Латвии в воскресенье будет облачно и дождливо
В воскресенье, 11 октября, в Латвии будет преимущественно облачно, во многих местах временами ожидается дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Утром местами сохранится дымка. В течение дня небо будет преимущественно затянуто облаками, во многих районах периодически будет идти дождь, местами возможны ливни. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер. Максимальная температура воздуха составит +11...+14 градусов.
В Риге также ожидается преимущественно облачная погода с кратковременным дождем. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, воздух прогреется до +12...+13 градусов.