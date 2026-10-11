9000 зрителей, десятки невест и предложение руки и сердца: концерт Musiqq в Риге прошел грандиозно
10 октября латвийская группа Musiqq собрала 9000 зрителей в Xiaomi Arena в Риге. Любимые хиты, огненное шоу, десятки девушек в свадебных платьях и предложение руки и сердца - Otkrito побывал на концерте, полном ярких и трогательных моментов.
Большой концерт латвийской группы Musiqq стал одним из главных событий года для поклонников группы. Марaт Оглезнев и Эмиль Балцерис подготовили программу, объединившую хорошо знакомые слушателям композиции и новые песни.
Концерт Musiqq:
В этот вечер прозвучали любимые многими хиты, в том числе Silta sirds и Debesis iekrita tevī, Abrakadabra, Dari kā es, Sekundes. Зрители могли не только насладиться живым исполнением, но и вновь услышать песни, с которыми у многих связаны особенные воспоминания.
Концерт сопровождался впечатляющими визуальными эффектами. Яркое освещение, огненные эффекты, пиротехника и конфетти превратили выступление в настоящее шоу. При этом нашлось место и более спокойным, эмоциональным моментам, когда главное внимание было приковано к музыке.
Одним из центральных событий вечера стала презентация седьмого студийного альбома группы - "Nemainīgi mainīgs", который вышел 1 октября. В пластинку вошли десять композиций, отражающих новый этап творчества Musiqq.
Среди песен альбома - уже известные слушателям Nākamā vasara и Tu zini mani no galvas, записанная совместно с Tikasha Sakama. Всего в альбом вошли восемь новых композиций и два ранее выпущенных сингла.
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Говоря о новом альбоме "Nemainīgi mainīgs", участник группы Марат Оглезнев объяснил, какой смысл музыканты вложили в его название.
"Название альбома - о нас самих и нашем пути. Человек постоянно растет, переживает новые веяния и меняется, но наше ядро и любовь к настоящей музыке остаются неизменными. Эти 10 песен - история о том, где мы как группа находимся сегодня", - рассказал Оглезнев.
Одним из самых необычных моментов вечера стало появление на сцене нескольких десятков девушек в свадебных платьях. Ранее музыканты пообещали, что поклонницы, которые придут на концерт в таком наряде, смогут подняться на сцену. И желающих воспользоваться этой возможностью оказалось немало! Во время исполнения одной из песен девушки в белоснежных платьях присоединились к Musiqq, превратив выступление в по-настоящему запоминающееся зрелище.
Не обошлось и без романтики. Прямо во время концерта на сцене прозвучало предложение руки и сердца, ставшее еще одним трогательным моментом вечера.