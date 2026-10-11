Мама заявила, что водитель троллейбуса в Риге просила ее выйти из-за плачущего младенца. Rīgas satiksme извинилась

По словам женщины, во время поездки малыш время от времени начинал плакать. Водитель троллейбуса якобы выходила из кабины и несколько раз делала замечания по поводу плача ребенка, говоря, что ей от этого становится плохо. Женщина также утверждала, что в итоге водитель велела ей выйти из общественного транспорта вместе с детьми.