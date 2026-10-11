Мама заявила, что водитель троллейбуса в Риге просила ее выйти из-за плачущего младенца. Rīgas satiksme извинилась
После того как история о маме с двумя маленькими детьми, которую водитель троллейбуса 4-го маршрута якобы попросила выйти из-за плачущего младенца, привлекла широкое внимание в социальных сетях, Rīgas satiksme выяснила обстоятельства произошедшего и опубликовала видеозапись из салона.
В компании утверждают, что водитель не требовала от мамы выйти из троллейбуса, однако приносят извинения за огорчение, вызванное разговором.
Изначально в социальной сети Threads одна из пользовательниц поделилась историей, которую ей рассказала мама, ехавшая 7 октября в троллейбусе 4-го маршрута с двумя маленькими детьми - шестимесячным младенцем и ребенком в возрасте двух лет и десяти месяцев.
По словам женщины, во время поездки малыш время от времени начинал плакать. Водитель троллейбуса якобы выходила из кабины и несколько раз делала замечания по поводу плача ребенка, говоря, что ей от этого становится плохо. Женщина также утверждала, что в итоге водитель велела ей выйти из общественного транспорта вместе с детьми.
Мама объяснила, что кормит младенца грудью и пока не дает ему никакой другой еды или питья. Кроме того, ребенку недавно делали прививки. В публикации автор выразила недоумение по поводу такого отношения к родителям с маленькими детьми.
Rīgas satiksme: водитель не просила маму выйти из троллейбуса
Изначально в комментариях Rīgas satiksme заявила, что ситуация, когда водитель просит маму с плачущим ребенком покинуть общественный транспорт, недопустима. Компания попросила предоставить дополнительную информацию, чтобы проверить обстоятельства случившегося.
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"Водитель, которая сама является мамой троих детей, обеспокоилась из-за продолжительного плача малыша и не осталась равнодушной", - говорится в сообщении компании.
По информации Rīgas satiksme, водитель вышла из кабины, обратилась к маме, предложила попробовать взять ребенка на руки, предложила воду и попросила других пассажиров освободить место для сидения.
В компании также отмечают, что водитель признала: из-за волнения ей стало трудно сосредоточиться на управлении троллейбусом. По утверждению Rīgas satiksme, на видеозаписи слышно, что водитель не просила маму покинуть троллейбус.
Компания извинилась перед мамой
Rīgas satiksme признает, что в напряженные моменты даже благие намерения могут быть неправильно поняты, и выражает сожаление в связи с произошедшим.
"Нам искренне жаль, что эта поездка оказалась такой тяжелой для мамы и малыша. Мы понимаем, насколько непросто бывает, когда ребенок плачет в присутствии других людей и его не удается успокоить. От всего сердца приносим маме извинения за огорчение, которое вызвал этот разговор", - заявили в компании.
В то же время Rīgas satiksme призывает пассажиров с пониманием относиться к родителям, которые ездят в общественном транспорте с маленькими детьми, и по возможности уступать им места.
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"В такие моменты каждому необходимы понимание, поддержка и сочувствие", - подчеркивают в компании, напоминая, что даже небольшой человеческий жест может существенно помочь и ребенку, и его родителям.