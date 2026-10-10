Трамп призвал Украину сменить президента и заявил, что Зеленский не хочет заканчивать войну
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Украине пора обзавестись новым президентом, поскольку, по его мнению, Владимир Зеленский сделал недостаточно для завершения войны с Россией.
"Я рекомендую им обзавестись новым лидером, который способен договориться", - сказал Трамп в Белом доме. Он добавил, что, по какой-то причине, Зеленский не соглашается на прекращение войны.
Американский президент также заявил, что, если бы он занимал этот пост в 2022 году, войны удалось бы избежать. "Эта война никогда бы не началась. Не было никаких причин, по которым началась эта война между Украиной и Россией. Она началась из-за некомпетентности", - сказал Трамп.
"Это война, которая никогда не должна была начинаться. И я думаю, что пришло время Украине получить нового президента", - добавил он, утверждая, что Зеленский потерял 30% территории Украины.
В то же время, согласно официальным аналитическим данным, на октябрь 2026 года под контролем и оккупацией России находится примерно 19% территории Украины. В эту цифру включены как земли, захваченные после полномасштабного вторжения 2022 года, так и Крым с частями Донбасса, оккупированные еще в 2014 году.
Отдельно Трамп прокомментировал украинские удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. По его словам, он разрешил Зеленскому "делать с Россией все, что он хочет", но при этом попросил не атаковать нефтеперерабатывающие заводы. "Ему лучше бы успокоиться", - заявил Трамп, говоря об ударах по российским НПЗ.
После телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным в пятницу Трамп объявил о договоренности, согласно которой Россия поставит сотни тысяч тонн дизельного топлива. Вашингтон планирует временно отменить санкции в отношении российского дизеля, чтобы обеспечить продолжение поставок. Кремль подтвердил достижение договоренности.
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"Россия немедленно поставит более 300 000 тонн дизельного топлива на американский и мировые рынки", - написал Трамп в социальных сетях после переговоров с Путиным. По его словам, Москва также намерена поставить еще 500 000 тонн в ноябре и дополнительно 100 000 тонн сразу после этого. Об этом американский президент сообщил на своей платформе Truth Social. Трамп сталкивается с растущим внутриполитическим давлением из-за повышения цен на топливо накануне промежуточных выборов в США, которые состоятся в следующем месяце.
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу раскритиковал планы по смягчению санкций против российского топлива, связав их с новыми российскими ударами по украинским городам. "Сегодня Россия выразила благодарность за снятие санкций с экспорта дизельного топлива, сбросив пять планирующих авиабомб на жилые дома в Запорожье", - написал Зеленский в социальной сети X.
По его словам, российские атаки показывают, что Москва воспринимает любое ослабление давления как возможность продолжать боевые действия. "Любое ослабление давления она воспринимает как возможность продолжать воевать, как возможность продолжать сбрасывать бомбы на города", - подчеркнул украинский президент.
Европейский союз осудил соглашение о поставках дизельного топлива между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, сообщив, что ослабление санкций обеспечит Москве дополнительные доходы для финансирования войны в Украине.