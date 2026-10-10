Трамп призвал Украину сменить президента и заявил, что Зеленский не хочет заканчивать войну

"Россия немедленно поставит более 300 000 тонн дизельного топлива на американский и мировые рынки", - написал Трамп в социальных сетях после переговоров с Путиным. По его словам, Москва также намерена поставить еще 500 000 тонн в ноябре и дополнительно 100 000 тонн сразу после этого. Об этом американский президент сообщил на своей платформе Truth Social. Трамп сталкивается с растущим внутриполитическим давлением из-за повышения цен на топливо накануне промежуточных выборов в США, которые состоятся в следующем месяце.