"Учитель как боксерская груша": Андрей Экис раскритиковал запрет дорогих подарков педагогам в Риге

По мнению Экиса, проблема гораздо глубже, чем стоимость подарков. Он обратил внимание на положение учителей, которым нередко приходится сталкиваться с претензиями как со стороны учеников, так и со стороны их родителей. "Вместо этого нужно было принять какое-то решение, чтобы учителя не были постоянно теми, кого можно "бить". То они слишком громко поговорили, то не так поговорили с учеником, то еще что-то сделали не так", - отметил продюсер. Он также рассказал о сложностях во взаимоотношениях педагогов с родителями, подчеркнув, что некоторые из них приходят в школу с претензиями к учителям из-за обращения с их детьми.