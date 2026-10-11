"Учитель как боксерская груша": Андрей Экис раскритиковал запрет дорогих подарков педагогам в Риге
В Риге учителям запретили принимать подарки дороже 50 евро, чтобы снизить риски коррупции. Однако продюсер и режиссер Андрей Экис считает такие ограничения лишним формализмом.
Ранее сообщалось, что в школах Риги с нового учебного года учителям запрещено принимать подарки стоимостью более 50 евро. Новые правила муниципалитета призваны снизить риски коррупции и предотвратить конфликты интересов, однако они вызвали вопросы о традиции благодарить педагогов. Продюсер и режиссер Андрей Экис считает, что в этом вопросе слишком много внимания уделяется формальностям, тогда как гораздо важнее задуматься об отношении к самим учителям.
В эфире программы "Preses klubs" Экис выразил недоумение по поводу ограничений, отметив, что не видит ничего предосудительного в желании родителей отблагодарить хорошего педагога. "Тут кто-то слишком уж перестраховывается. Представьте, что у меня хорошие учителя, и почему я не могу, если хочу, подарить им, например, абонемент в театр? Это опять какой-то ненужный формализм", - заявил он.
По мнению Экиса, проблема гораздо глубже, чем стоимость подарков. Он обратил внимание на положение учителей, которым нередко приходится сталкиваться с претензиями как со стороны учеников, так и со стороны их родителей. "Вместо этого нужно было принять какое-то решение, чтобы учителя не были постоянно теми, кого можно "бить". То они слишком громко поговорили, то не так поговорили с учеником, то еще что-то сделали не так", - отметил продюсер. Он также рассказал о сложностях во взаимоотношениях педагогов с родителями, подчеркнув, что некоторые из них приходят в школу с претензиями к учителям из-за обращения с их детьми.
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"Я представляю, сколько есть неуравновешенных матерей, которые приходят и говорят: как вы там обращались с моим ребенком и тому подобное. Фактически учитель сейчас как боксерская груша, загнанная в угол", - сказал Экис.
При этом продюсер не считает правильным автоматически рассматривать любой подарок учителю как нечто подозрительное. Он подчеркнул, что благодарность педагогу и взятка врачу - совершенно разные вещи. "Я не могу понять эту логику. Мне кажется, все это неправильно. Дать взятку врачу - это другой вопрос", - пояснил он. В ходе обсуждения ведущая программы спросила, известны ли вообще случаи, когда родители давали учителям взятки. В ответ Экис предположил, что поводом для введения ограничений могла стать практика коллективного сбора денег на подарки педагогам. По его словам, родители иногда договариваются между собой о сумме, которую должен внести каждый, и это может создавать неловкую ситуацию для тех, кто не может себе позволить такой расход.
"Я думаю, что это идет оттуда. Собирают на подарок учителю, и каждый родитель должен внести определенную сумму. А потом одна мама говорит, что не может, что у нее нет денег", - рассказал он.
При этом Экис признался, что ему скорее не нравится сама практика обязательных коллективных сборов. По его мнению, было бы лучше, если бы каждый человек мог самостоятельно решать, хочет ли он поблагодарить учителя и каким образом это сделать.