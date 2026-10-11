Аугулис назвал способ помочь жителям Латвии справиться с дорогим отоплением

По мнению Улдиса Аугулиса, Латвии необходимо искать собственные способы поддержки населения и предприятий. Финансовые возможности страны несопоставимы с ресурсами более крупных государств Евросоюза, которые способны выделять на компенсацию роста цен сотни миллионов евро. "Мы не можем позволить себе такую масштабную поддержку, как, например, Испания или Франция", - констатировал Аугулис. В качестве примера он привел помощь, которую эти страны могут направлять отдельным отраслям. По его словам, Испания способна выделить дополнительно 500 миллионов евро, а Франция - 400 миллионов. Латвии же, как заявил министр, на тот момент удалось получить от Еврокомиссии в общей сложности пять миллионов евро дополнительной поддержки для компенсации удорожания энергоресурсов.