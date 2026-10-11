Аугулис назвал способ помочь жителям Латвии справиться с дорогим отоплением
По мере приближения холодов расходы на отопление вновь становятся одной из главных проблем для жителей Латвии. Министр земледелия Улдис Аугулис в программе "Ziņu TOP" на TV24 заявил, что природный газ существенно подорожал, а пока нет оснований рассчитывать на быстрое улучшение ситуации к началу отопительного сезона.
По мнению Улдиса Аугулиса, Латвии необходимо искать собственные способы поддержки населения и предприятий. Финансовые возможности страны несопоставимы с ресурсами более крупных государств Евросоюза, которые способны выделять на компенсацию роста цен сотни миллионов евро. "Мы не можем позволить себе такую масштабную поддержку, как, например, Испания или Франция", - констатировал Аугулис. В качестве примера он привел помощь, которую эти страны могут направлять отдельным отраслям. По его словам, Испания способна выделить дополнительно 500 миллионов евро, а Франция - 400 миллионов. Латвии же, как заявил министр, на тот момент удалось получить от Еврокомиссии в общей сложности пять миллионов евро дополнительной поддержки для компенсации удорожания энергоресурсов.
Аугулис также напомнил о требованиях Еврокомиссии к государственным мерам поддержки. Он упомянул Польшу и Испанию, которые, по его словам, опробовали определенные решения, но впоследствии получили от Еврокомиссии сигнал, что действовали неправильно. Поэтому, считает министр, о предоставляемой помощи необходимо надлежащим образом сообщать Еврокомиссии и согласовывать соответствующие меры.
При этом требования Брюсселя, по мнению политика, не должны мешать Латвии отстаивать интересы собственных жителей.
Помощь тем, кто тратит на отопление более 30% семейного бюджета
Говоря о возможных мерах на предстоящий отопительный сезон, Аугулис назвал одним из наиболее убедительных вариантов предложение Министерства благосостояния. Оно предусматривает более адресную помощь домохозяйствам, для которых расходы на отопление составляют свыше 30% общих расходов семьи.
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Поддержку можно было бы предоставлять через систему жилищных пособий, одновременно пересмотрев используемые при расчетах коэффициенты и увеличив государственное финансирование самоуправлений. Именно муниципалитеты выплачивают такие пособия, поэтому, по словам министра, им необходимо выделить достаточно средств, чтобы они могли помогать людям. Такая схема позволила бы направлять бюджетные деньги прежде всего тем, кто сильнее всего страдает от подорожания энергии, а не распределять компенсации без учета финансового положения семьи.
"Нужно изменить коэффициенты и увеличить финансирование со стороны государства, чтобы обеспечить самоуправления необходимыми средствами и мы могли поддержать людей", - пояснил Аугулис.
Можно ли будет отапливать дома дровами и гранулами?
Еще одно направление, которое обсуждается в связи с предстоящим отопительным сезоном, - расширение возможностей для выбора топлива и отопительных систем. Аугулис упомянул инициативы Министерства климата и энергетики, связанные с возможностью изменить или дополнить систему отопления, в том числе использовать другие виды отопления при наличии пеллетного котла.
Министр также высказался за то, чтобы у домохозяйств оставались альтернативные способы обогрева жилья. "Мне хочется, чтобы было так: если у меня нет одного варианта, то хотя бы есть другой, с помощью которого я могу обеспечить тепло", - сказал он. В частности, Аугулис выразил надежду, что Еврокомиссия не станет запрещать отопление дровами.
Для жителей частных домов возможность выбирать между различными видами топлива может быть особенно важна на фоне роста цен. Однако в многоквартирных домах, по словам министра, заменить систему отопления таким образом удастся далеко не всегда. При централизованном отоплении многое будет зависеть от решений и управления со стороны самоуправлений.
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Поможет ли древесная щепа пережить отопительный сезон?
Аугулис обратил внимание и на еще один фактор, который потенциально может повлиять на стоимость централизованного отопления. После августовской бури в лесах оказалось много поваленной древесины. По мнению министра, это может увеличить доступность древесной щепы, которую используют многие муниципальные котельные.
"После бури осталось много сломанной древесины. Поэтому щепы для централизованного отопления во многих самоуправлениях будет доступно в значительно большем объеме", - отметил он.
По словам Аугулиса, увеличение предложения может отразиться и на ценах. Однако это не означает, что отопление обязательно подешевеет во всех городах: конечная стоимость будет зависеть в том числе от конкретной системы теплоснабжения и решений самоуправлений.