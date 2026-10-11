Мечтаете о собственном замке? В Латвии на аукцион выставили старинную усадьбу по цене квартиры
В Латвии появилась необычная возможность стать владельцем настоящего замка: государство продает историческую охотничью резиденцию в Алуксненском крае вместе с земельным участком площадью 1,35 гектара.
Объект недвижимости Mežtekas находится в Яунаннинской волости Алуксненского края. На электронный аукцион выставлены участок земли площадью 1,35 гектара и две постройки. Главная из них - охотничий замок Яунаннинской лесной усадьбы, признанный памятником архитектуры регионального значения. Его государственный охранный номер - 2779.
Судя по фотографиям, это здание больше напоминает небольшую средневековую крепость или старинную усадьбу, чем обычный сельский дом. Его отличают массивные стены из колотого валунного камня, высокая башня, исторические террасы, окна и двери, выполненные в характерном для постройки стиле. Замок окружен деревьями и зеленью, а сам участок дает возможность представить, как могла бы выглядеть жизнь вдали от городской суеты.
При этом покупателю стоит учитывать возраст здания. Замок построен в начале XX века, поэтому его содержание может потребовать значительных вложений. В социальных сетях пользователи уже усомнились, что начальной цены достаточно для приобретения по-настоящему готового к использованию объекта.
"Не получится. Туда нужно вложить как минимум втрое больше", - написала одна из комментаторов. Другая предположила, что расходы могут оказаться в десять раз выше. Впрочем, нашлись и те, кого прежде всего впечатлил внешний вид здания: "Какая красивая!" А кто-то задал вопрос, который словно специально создан для старого замка: "Замок с привидением или без?"
Сколько стоит замок и как проходит аукцион
Согласно опубликованным данным, начальная цена недвижимости составляет 77 400 евро, а шаг аукциона - 500 евро. Участникам необходимо внести гарантийный депозит в размере 7740 евро, то есть 10% от начальной цены. Плата за участие в аукционе составляет 20 евро.
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Аукцион начался 2 октября 2026 года, а заявки принимаются до 22 октября 2026 года, 23:59. Завершение торгов запланировано на 2 ноября 2026 года в 13:00. После победы в аукционе за приобретенную недвижимость необходимо рассчитаться в течение двух недель.
Важно учитывать и еще одно обстоятельство: речь идет не просто о покупке дома, который можно сразу обставить мебелью и использовать для жизни. Замок имеет охраняемый статус памятника архитектуры, поэтому будущему владельцу перед ремонтом следует выяснить, какие работы разрешены, какие согласования потребуются и какие расходы могут возникнуть при сохранении исторического облика здания.
Плюсы предложения
1. Необычная недвижимость по сравнительно доступной начальной цене. За 77 400 евро покупатель получает возможность побороться за исторический замок с земельным участком. Это цена начала торгов, а не гарантированная стоимость покупки: итоговая сумма может вырасти.
2. Большая территория. Участок площадью 1,35 гектара дает больше пространства, чем обычный городской дом, и может заинтересовать тех, кто мечтает о частной усадьбе в окружении природы.
3. Архитектурная индивидуальность. Каменные стены, башня и исторические детали делают здание заметным и потенциально привлекательным для необычного частного проекта.
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4. Возможность создать уникальное пространство. В зависимости от технического состояния здания, разрешенного использования и необходимых согласований замок теоретически можно рассматривать для частной резиденции, культурного проекта или другого подходящего назначения. Однако возможность использовать его как гостиницу, место проведения мероприятий или туристический объект нужно проверять отдельно.
Минусы и риски покупки
1. Ремонт может обойтись дороже самого замка. Внешний вид на фотографиях не позволяет оценить состояние фундамента, крыши, перекрытий, инженерных коммуникаций и внутренних помещений. До участия в торгах разумно организовать осмотр и профессиональное техническое обследование.
2. Статус памятника архитектуры ограничивает свободу действий. Ремонт фасада, замена окон, перепланировка и другие работы могут потребовать согласований. Нельзя исходить из того, что историческое здание разрешат переделать по своему усмотрению.
3. Начальная цена не отражает полную стоимость владения. К цене покупки добавятся возможные расходы на восстановление, отопление, электричество, воду, канализацию, содержание участка и дальнейшее обслуживание старого здания. Реальную смету можно составить только после осмотра и проверки документов.
4. Назначение объекта необходимо уточнить. Нельзя автоматически считать, что в замке разрешено постоянно жить, открыть гостиницу или принимать туристов. Перед покупкой следует проверить юридический статус построек, их фактическое состояние, доступные коммуникации и допустимые способы использования.
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5. Есть риск переплатить на торгах. Необычный объект может привлечь желающих приобрести "свой замок", но эмоциональный интерес не заменяет расчета. Стоит заранее определить предельную сумму с учетом ремонта и не повышать ставку только ради победы.