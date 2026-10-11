Мечтаете о собственном замке? В Латвии на аукцион выставили старинную усадьбу по цене квартиры

"Не получится. Туда нужно вложить как минимум втрое больше", - написала одна из комментаторов. Другая предположила, что расходы могут оказаться в десять раз выше. Впрочем, нашлись и те, кого прежде всего впечатлил внешний вид здания: "Какая красивая!" А кто-то задал вопрос, который словно специально создан для старого замка: "Замок с привидением или без?"