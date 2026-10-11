ООН предупредила о мощнейшем Эль-Ниньо - он достигнет пика в декабре

В одних регионах Эль-Ниньо может привести к продолжительной засухе и повышенному риску лесных пожаров, в других - к сильным дождям, наводнениям и оползням. Засухи часто затрагивают Австралию и Индонезию, тогда как в Южной Америке и некоторых странах Африки нередко усиливаются ливни и наводнения.