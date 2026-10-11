ООН предупредила о мощнейшем Эль-Ниньо - он достигнет пика в декабре
Эль-Ниньо продолжает усиливаться и, по прогнозам ООН, достигнет пика в декабре. Температура воды в тропической части Тихого океана может установить рекорд, а в разных регионах мира возрастет риск засух, разрушительных ливней и наводнений.
По оценке экспертов, нынешнее климатическое явление может стать одним из самых мощных с начала наблюдений в 1950 году. "Эль-Ниньо продолжает усиливаться, достигая прогнозируемого пика в декабре", - говорится в ежемесячном обзоре сезонных климатических прогнозов Всемирной метеорологической организации (ВМО).
Глава организации Селеста Сауло отметила, что явление уже прочно сформировалось и быстро набирает силу. По прогнозам ВМО, вероятность того, что Эль-Ниньо сохранится до февраля 2027 года, составляет почти 100%. Оно может оказаться одним из сильнейших как минимум с 1950 года.
Эль-Ниньо возникает, когда повышается температура поверхностных вод в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана. Это влияет на ветры, атмосферное давление и распределение осадков по всему миру. По словам Сауло, район океана, из которого явление высвобождает накопленное тепло, сейчас теплее, чем когда-либо прежде за время измерений.
С октября по декабрь температурная аномалия поверхности воды в тропической части Тихого океана может достигнуть примерно 3,7 градуса выше нормы. Если прогноз оправдается, это станет рекордным показателем с начала наблюдений. Предыдущий рекорд составлял 2,6 градуса и был зафиксирован в 2015-2016 годах.
Прогноз ВМО основан на совместной оценке 13 ведущих национальных и международных метеорологических центров.
Что такое Эль-Ниньо?
Это периодическое климатическое явление, связанное с потеплением поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана. Изменения температуры влияют на атмосферную циркуляцию, направление ветров, давление и распределение осадков, вызывая заметные перемены погоды в разных частях света.
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В одних регионах Эль-Ниньо может привести к продолжительной засухе и повышенному риску лесных пожаров, в других - к сильным дождям, наводнениям и оползням. Засухи часто затрагивают Австралию и Индонезию, тогда как в Южной Америке и некоторых странах Африки нередко усиливаются ливни и наводнения.
Обычно Эль-Ниньо повторяется раз в два-семь лет и длится около года. Во время этого явления из Тихого океана в атмосферу поступает дополнительное тепло, что способствует повышению средней глобальной температуры.