Минимальную зарплату в Латвии повысят на 40 евро вместо 55: почему прибавка оказалась меньше
Минимальную зарплату в Латвии в следующем году планируют повысить на 40 евро вместо 55 евро, которые предусматривает действующая формула расчета. Работодатели опасаются роста расходов, а профсоюзы предлагают увеличить необлагаемый минимум, чтобы прибавку почувствовали не только самые низкооплачиваемые работники.
Размер минимальной зарплаты пересматривают ежегодно. Согласно установленной формуле, она должна составлять 46% от средней зарплаты в стране. При таком расчете в следующем году минимальная зарплата должна была бы достигнуть 835 евро, сообщает программа "360TV Ziņas".
"Минимальная зарплата в стране связана с ростом средней зарплаты. Если средняя зарплата увеличивается, логично, что должна расти и минимальная. Именно поэтому и была введена эта формула. Пока речь идет о 46% от средней зарплаты за предыдущий год, но предполагалось, что эту долю можно будет постепенно повышать", - пояснил директор департамента политики рынка труда Министерства благосостояния Имант Липскис.
Ранее утвержденный правительством график предусматривает, что в следующем году минимальная зарплата составит 820 евро. Министр финансов Марис Кучинскис и Латвийская конфедерация работодателей призывают придерживаться прежней договоренности. Одно из опасений заключается в том, что более существенное повышение минимальной зарплаты приблизит ее к заработкам квалифицированных работников, сократив разницу между их доходами.
Кучинскис подчеркивает, что отступление от ранее достигнутого соглашения о постепенном повышении минимальной зарплаты и необлагаемого минимума лишь усложнит нынешнюю ситуацию.
Работодатели также обращают внимание на последствия для бюджетов государственных и муниципальных учреждений. По словам президента Латвийской конфедерации работодателей Андриса Бите, повышение минимальной зарплаты затронет не только частный сектор.
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"Наибольшее влияние такие изменения оказывают не столько на работодателей частного сектора, сколько на бюджеты муниципалитетов и предприятий, работающих в публичном секторе, поскольку во многих местах зарплаты привязаны к минимальной оплате труда", - пояснил Бите.
Сейчас 17% работников получают минимальную зарплату или меньше. Профсоюзы предлагают компромисс: одновременно повысить минимальную зарплату и необлагаемый минимум, который в этом и следующем году предусмотрен на уровне 570 евро.
По мнению председателя Латвийского союза свободных профсоюзов Эгилса Балдзенса, увеличение необлагаемого минимума помогло бы улучшить положение не только работников с самыми низкими доходами. "Эти 835 евро - довольно скромный компромисс. Все это можно сбалансировать более быстрым повышением необлагаемого минимума. Если просто повысить необлагаемый минимум для всех, выиграют и остальные категории работников - условно говоря, у них появится возможность купить еще пару билетов на трамвай в месяц", - отметил Балдзенс.
Национальный совет трехстороннего сотрудничества планирует вернуться к вопросу минимальной зарплаты в июне следующего года. Тогда может быть пересмотрено запланированное повышение, однако изменения будут касаться не следующего, а последующего года.
Не исключено, что в 2028 году минимальную зарплату и необлагаемый минимум повысят значительно сильнее.