Минимальную зарплату в Латвии повысят на 40 евро вместо 55: почему прибавка оказалась меньше

По мнению председателя Латвийского союза свободных профсоюзов Эгилса Балдзенса, увеличение необлагаемого минимума помогло бы улучшить положение не только работников с самыми низкими доходами. "Эти 835 евро - довольно скромный компромисс. Все это можно сбалансировать более быстрым повышением необлагаемого минимума. Если просто повысить необлагаемый минимум для всех, выиграют и остальные категории работников - условно говоря, у них появится возможность купить еще пару билетов на трамвай в месяц", - отметил Балдзенс.