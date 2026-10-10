Трамп возмутился, что не получил Нобелевскую премию мира, и пригрозил Норвегии: "Мы этого не забудем"
Дональд Трамп публично возмутился тем, что Нобелевскую премию мира присудили не ему, а раскритиковал Норвегию и пообещал, что США этого не забудут. При этом американский президент заявил, что намерен быстро завершить конфликты в Иране и Украине.
Президент США Дональд Трамп в пятницу во время публичного выступления пожаловался, что не получил Нобелевскую премию мира 2026 года. Американский лидер раскритиковал решение Нобелевского комитета и обвинил Норвегию в том, что она допустила, по его мнению, позорную несправедливость.
"Соединенные Штаты, которые я представляю в качестве президента, должны были получить Нобелевскую премию мира, но этого не произошло. Это несмываемое пятно на репутации Норвегии и тех людей, которые приняли столь постыдное решение", - заявил Трамп. Американский президент продолжил критиковать Нобелевский комитет, заявив, что премия утратила доверие из-за решений людей, которых он назвал радикальными идеологами.
"Нобелевскую премию мира навсегда дискредитировала небольшая группа радикальных идеологов - они выступают против демократии и на самом деле являются врагами цивилизации", - сказал Трамп.
Затем он обратился непосредственно к Норвегии: "Мы не забудем, Норвегия, что вы не присудили нам эту премию".
Трамп также перечислил несколько войн, которые, по его утверждению, ему удалось завершить. При этом некоторые из названных им конфликтов не являлись войнами, а другие до сих пор остаются неурегулированными.
Президент заявил, что собирается добиться решения еще двух конфликтов - в Иране и в войне между Россией и Украиной. "Я сейчас урегулирую или выиграю еще два случая - Иран и войну России и Украины", - сказал он, пообещав, что оба конфликта будут завершены быстро.
Особенно жестко Трамп высказался об Иране. "Я вам вот что скажу, - добавил он угрожающим тоном. - Вопрос Ирана будет решен очень быстро - так или иначе: либо они отдадут нам все, либо их больше не будет".
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"Я спас больше жизней, чем кто-либо другой в истории", - утверждал американский президент.
В завершение Трамп вновь вернулся к теме Нобелевской премии и раскритиковал выбор лауреата. Он заявил, что награду присудили "какой-то либералке", работающей в Организации Объединенных Наций, о которой, по его словам, никто никогда не слышал. Речь шла о Нави Пиллай - бывшем верховном комиссаре ООН по правам человека из Южной Африки. Она возглавляла комиссию ООН, которая пришла к выводу, что Израиль совершил геноцид в секторе Газа.