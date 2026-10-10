Трамп возмутился, что не получил Нобелевскую премию мира, и пригрозил Норвегии: "Мы этого не забудем"

Президент заявил, что собирается добиться решения еще двух конфликтов - в Иране и в войне между Россией и Украиной. "Я сейчас урегулирую или выиграю еще два случая - Иран и войну России и Украины", - сказал он, пообещав, что оба конфликта будут завершены быстро.