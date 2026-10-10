В Польше за четыре дня произошло три нападения с ножом в школах
Три нападения с использованием ножей в польских учебных заведениях за четыре дня потрясли соседнюю страну. В последнем инциденте пострадали три девушки. После серии происшествий полиция усилила проверки безопасности, задержала десятки человек и выясняет, могли ли преступления быть связаны между собой.
В субботу в Варшаве три человека получили ранения в результате нападения с ножом в учебном заведении. Это стало уже третьим нападением в польских школах за четыре дня.
По данным представителя полиции, в полдень 21-летняя учащаяся напала на трех девушек в комплексе школ для взрослых, ранив двух несовершеннолетних и девушку чуть старше. После нападения 17-летнюю девушку доставили в больницу с порезами рук. Еще двум пострадавшим - 17 и 24 лет - медицинскую помощь оказали на месте. В момент нападения девушки подавали документы в школьной канцелярии. Сотрудник учебного заведения смог обезоружить нападавшую и передал ее прибывшим полицейским.
Мотив преступления пока неизвестен. По информации полиции, подозреваемая и пострадавшие не были знакомы. Следователи также не обнаружили доказательств того, что последнее нападение связано с двумя другими случаями, произошедшими в польских школах в начале недели.
В среду 19-летний учащийся профессионального училища в Мазовецком воеводстве в центральной Польше напал с острым предметом на одноклассников, преподавателей и прохожих. Он ранил девять человек, после чего скрылся, но вскоре был задержан неподалеку.
На следующий день в том же воеводстве 15-летний подросток напал с ножом на людей в своей бывшей школе. Он убил 37-летнюю сотрудницу учебного заведения и ранил еще двух человек.
Оба нападения совершили граждане Польши. Происшествия потрясли страну, где подобные случаи насилия со стороны несовершеннолетних в школах не были распространены.
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После серии нападений польская полиция усилила меры безопасности. В субботу правоохранительные органы сообщили о задержании 76 человек в связи с проверками, проводившимися в учебных заведениях по всей стране. Проверки затронули около 50 тысяч школ.
"Всего зарегистрирован 231 инцидент, в котором сотрудники полиции действовали в связи с обоснованными подозрениями в совершении преступления", - говорится в заявлении полиции. Изначально информация о личностях задержанных не сообщалась.
В четверг премьер-министр Польши Дональд Туск распорядился регулярно проводить полицейские проверки во всех школах страны. В пятницу многие учебные заведения в Мазовецком воеводстве, расположенном вокруг Варшавы, были закрыты.
Туск также рассказал, что 15-летний подросток, совершивший смертельное нападение в четверг, закрепил камеру на шлеме, чтобы записать преступление.
После этого сотрудники подразделения полиции по борьбе с киберпреступностью начали проверять, не побуждает ли молодежь к подобным действиям какой-либо вызов в социальных сетях. Однако в пятницу полиция заявила, что не обнаружила доказательств существования такой тенденции.