В Польше за четыре дня произошло три нападения с ножом в школах

По данным представителя полиции, в полдень 21-летняя учащаяся напала на трех девушек в комплексе школ для взрослых, ранив двух несовершеннолетних и девушку чуть старше. После нападения 17-летнюю девушку доставили в больницу с порезами рук. Еще двум пострадавшим - 17 и 24 лет - медицинскую помощь оказали на месте. В момент нападения девушки подавали документы в школьной канцелярии. Сотрудник учебного заведения смог обезоружить нападавшую и передал ее прибывшим полицейским.