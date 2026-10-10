Беларусь в ООН отрицает гибридную войну со странами Балтии и призывает "не политизировать миграцию"
Беларусь призывает соседние страны, являющиеся членами Европейского союза (ЕС), не политизировать вопросы миграции, заявил в пятницу на заседании Второго комитета Генеральной Ассамблеи ООН представитель Министерства иностранных дел Беларуси Вадим Писаревич.
По его словам, в последние годы Беларусь "постоянно слышит абсурдные обвинения" от своих соседей-стран ЕС в том, что якобы способствует нелегальной миграции в соседние страны, ведя против них гибридную войну.
По мнению Беларуси, политизация вопросов миграции, как и политика закрытия пограничных переходов и строительство заграждения вдоль границ с Беларусью, не решит проблему, и урегулировать ситуацию можно только путем сотрудничества.
Представитель постоянного представительства Латвии при ООН Олег Ильгис на заседании представил позицию Латвии, Эстонии и Литвы по вопросам нелегальной миграции, указав, что Беларусь использует миграцию как оружие и осуществляет гибридные атаки против соседей.
Он подчеркнул, что Беларусь уже более пяти лет умышленно использует мигрантов, чтобы подорвать территориальную целостность и национальную безопасность Латвии и Литвы.
Представитель постоянного представительства Латвии при ООН сообщил, что только в этом году Латвия предотвратила около 12 000 случаев нелегального пересечения границы, а на этой неделе участвующие в охране границы военнослужащие Национальных вооруженных сил (НВС) столкнулись с организованной помощью мигрантам в незаконном пересечении границы.
Как сообщил Ильгис, группа из не менее 20 мигрантов в сопровождении лиц в масках пыталась незаконно пересечь границу Латвии с Беларусью, но представители НВС предотвратили проникновение. Он подчеркнул, что подобные случаи происходят и в других местах на внешней границе ЕС с Беларусью.
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Представитель постоянного представительства Латвии при ООН, выступая от имени стран Балтии, осудил сознательную эксплуатацию людей Беларусью с целью оказания политического и физического давления на своих соседей и ЕС. Он подчеркнул, что режим Александра Лукашенко цинично эксплуатирует тысячи людей из Африки, Ближнего Востока и Азии, заманивая их в Беларусь и пытаясь переправить в ЕС.
Ильгис напомнил, что Литва обратилась в Международный уголовный суд с иском против Беларуси в связи с возможными нарушениями протокола против незаконного ввоза мигрантов. Страны Балтии призывают Беларусь прекратить подобные действия и соблюдать свои обязательства в соответствии с международным правом.