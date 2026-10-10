Беларусь в ООН отрицает гибридную войну со странами Балтии и призывает "не политизировать миграцию"

Как сообщил Ильгис, группа из не менее 20 мигрантов в сопровождении лиц в масках пыталась незаконно пересечь границу Латвии с Беларусью, но представители НВС предотвратили проникновение. Он подчеркнул, что подобные случаи происходят и в других местах на внешней границе ЕС с Беларусью.