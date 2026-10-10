Зонтик может пригодиться: синоптики рассказали, какой будет погода в Латвии в воскресенье

В конце недели страну затронул циклон, принесший сильные порывы ветра. На морском побережье действовало предупреждение оранжевого уровня, а по всей Латвии - желтого. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, ветер должен постепенно ослабевать, хотя на побережье в выходные еще сохраняется ветреная погода.