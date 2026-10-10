Зонтик, выходя из дома, лучше взять!
В Латвии
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Зонтик может пригодиться: синоптики рассказали, какой будет погода в Латвии в воскресенье
После сильного ветра, который обрушился на Латвию, в воскресенье, 11 октября, погода должна стать спокойнее. Однако осень напомнит о себе облачным небом, дождем и прохладным воздухом.
В конце недели страну затронул циклон, принесший сильные порывы ветра. На морском побережье действовало предупреждение оранжевого уровня, а по всей Латвии - желтого. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, ветер должен постепенно ослабевать, хотя на побережье в выходные еще сохраняется ветреная погода.
В стране в воскресенье ожидается преимущественно облачная погода, но местами выглянет солнце. Утром и днем возможен дождь, днем воздух прогреется примерно до +13…+14 градусов, а к вечеру температура опустится до +10…+12 градусов.